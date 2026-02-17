3月20日より新宿バルト9ほか期間限定上映、7月29日にBlu-ray&DVDが発売されるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』より、舞台挨拶付先行上映会が3月18日に東京・新宿の「新宿バルト9」にて開催することが発表された。

当日は、ゴジュウジャーから冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。ブンブンジャーからは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽が参加する。3月20日からの上映を前に、本作の見どころなどを語る予定だ。

舞台挨拶は3月18日16：50の回(上映終了後舞台挨拶)と19：00の回(上映開始前舞台挨拶)の2回開催、入場料は一律2,800円。

チケットの購入

東映特撮ファンクラブ(TTFC)会員限定先行販売

受付期間：2月17日11：00～2月23日11：00

抽選：2月24日18：00

一般販売

チケット販売方法：ぴあプレリザーブシートで予約

受付期間：2月17日11：00～2月25日11：00

抽選：2月26日18：00

一般発売：2月27日10：00～3月17日16：00

受付枚数：一人4枚まで

新規場面カット9枚解禁!

また、新規場面カットが9枚解禁された。光のように品行方正な人物に変わった遠野吠など、映画の展開が気になる写真ばかりだ。

光のように品行方正な人物に変わった遠野吠

迷い犬と一河角乃

©2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 ©テレビ朝日・東映AG・東映