通信カラオケ・JOYSOUNDでは、新YouTube番組『バーチャルうたじまん』を、JOYSOUND公式YouTubeチャンネル「JOYSOUND CHANNEL」でスタートする。初回配信は26日22時から。毎回5人のVTuberが集結し、歌とトークで“ガチンコ勝負”を繰り広げる。

5人のVTuberが“歌のチカラ”を披露

同番組は、JOYSOUNDが提供する配信者向けカラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を活用。本格カラオケで歌う“推し”の本気の歌声を、視聴者と一緒に応援できる内容となっている。

毎回登場するのは5人のVTuberゲスト。「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を使った歌唱パフォーマンスで、それぞれの“歌のチカラ”を披露する。歌の合間には、MC・コメンテーターとのトークコーナーも展開。普段の配信では見られないゲストの素顔や、活動への思い、人となりまで深掘りし、「歌で惹かれて、トークで好きになる」番組を目指す。

初回出演はリリネーヴェ、幽音しのら5人

MCを務めるのは、ネット番組の最前線で活躍する百花繚乱。コメンテーターには、元宝塚歌劇団花組所属の花奈澪が登場し、舞台で磨かれた感性で歌とパフォーマンスに鋭い視点を届ける。

初回出演者は、メタストのリリネーヴェ、ななしいんく所属の幽音しの、セブンス・トライ所属の宇賀神八切、ねくすとぴあ所属のルチア・ラエティティア、陽月るるふの5人。番組では、出演者の中から“その日のチャンプ”を決定する応援企画も実施される。視聴者のコメントがそのまま結果を左右する参加型企画となり、“推し”を応援する楽しみも用意されている。

配信者の“歌う表現”を応援

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、YouTubeやTwitchなどのライブ配信・動画投稿における「歌ってみた」や「歌枠配信」に対応した、配信者向けの個人用カラオケサービス。JOYSOUNDが提供する4万曲以上の楽曲を利用できるほか、採点機能、楽曲検索、キー変更、グリーンバック背景など、配信に便利な機能も搭載している。配信可能プラットフォームは、YouTube、Twitch、ニコニコ動画、OPENREC.tv。