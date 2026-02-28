「ガチでどストレートにいい作品」「もう本当にすべてが完璧」あのが大絶賛する映画とは

「ガチでどストレートにいい作品」「これを映像にしようとしたのも天才すぎる」

長らく“観たい!”と公言していた話題の映画を、あのがついに鑑賞。「もう本当にすべてが完璧」と断言するほどの衝撃を受けたといい、出演俳優の演技や映像美、物語の力を、24日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で称賛した。

歌手でタレント・あのが24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。大ヒット映画『国宝』について熱弁した。

  • あの

    あの

「これを映像にしようとしたのも天才すぎる」と熱弁

番組内で何度も「『国宝』を観たい」と語っていたあのは、「ついに観ました!」とうれしそうに報告。昨年6月の公開から、約8カ月の間、「ネタバレを踏まないように徹底してた」といい、「芸能界はもう『国宝』の話題しかなかったから」と吐露。どこの現場でも、『国宝』の話題で持ちきりだったといい、「“あの人がどうのこうの……”っていう会話にどんだけ耳をふさいだか。“あのちゃん、『国宝』観た?”って何回言われたか。もうすごかったんだから、本当に」「“絶対観たほうがいいよ!”ってみんな言ってて。観たいもん。観たいけどさって思ってたもん」と苦笑しながら振り返った。

また、友人と一緒に鑑賞したというあのは、「黒川想矢くんがすごすぎる。演技が本当に素晴らしかった。もっと幼少期時代を見たいっていうぐらいめちゃくちゃ良くて」と話し、「なんか息が止まる感じ。お客さんの心をつかんで離さない感じがした」と称賛。鑑賞前はトイレタイムを心配していたが、「そんな心配マジでいらなかった」ほど釘付けになってしまったようで、主演・吉沢亮と横浜流星についても、「マジですごすぎる。もう言葉を失うよね」「本当に美しかった」と大絶賛。「これを半年前に、みんなが言ってたんだろうなって(笑)」とようやく腑に落ちた様子だった。

「もう本当にすべてが完璧。ガチでどストレートにいい作品」「これを映像にしようとしたのも天才すぎる」と熱い思いが止まらないあの。自身も“芸能”に携わる身として、刺激を受けたようで、「だから、あんなに芸能界がずっと『国宝』って言ってたんだなぁ。みんなが言ってるようなことを僕も思ったし。3時間あっという間でした。本当に観れてよかった」と感無量。最後は、「誰ですか? 2026年にこんな熱量でしゃべってんの(笑)」と自らツッコみつつ、「そのぐらい今観てもマジで最高」と興奮しっぱなしだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

