峯岸みなみの握手会に参加　列が全然進まなくて「どうしたんだろう?」と思っていると…

22日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#4のスタジオには、伊藤千晃と今泉佑唯が登場した。

近藤千尋から「峯ちゃん(峯岸みなみ)と面識はある?」と聞かれた今泉は、「小学6年生のときに峯岸さんの握手会に行かせていただきました」と打ち明ける。

峯岸は大慌てで「えー! どうだった? 対応」と質問。今泉が「列が全然進まなくて『どうしたんだろう?』と思ったら、神対応すぎて進まなかったんです!」と当時の様子を大絶賛すると、峯岸は照れ笑いを浮かべながら「そんなことないです」と謙遜していた。

