日向坂46松尾桜「家がぬいぐるみだらけです」同期・大野愛実もハマっている"ゲーム"とは？仲良しエピソードに藤嶌果歩もキュン！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月17日（金）の放送では、松尾が最近ハマっていることを藤嶌に明かしていました。藤嶌：最近お出かけしてる？松尾：最近ですか？ ちょっと今は（ライブの）リハが続いているので……。藤嶌：そうなんだよねぇ。松尾：でも最近、オンラインのクレーンゲームにハマっていて。藤嶌：え!? 何それ？松尾：夜中にずっとやっていたことがあったんです。そうしたら、大野愛実がオンラインじゃないクレーンゲームにハマっているのを知って。藤嶌：そうなんだ！ ゲームセンターの？松尾：そうです！ 彼女は結構足を運んでプレイしているタイプみたいで、1回一緒に行ったことがあります。藤嶌：そうなんだ！松尾：はい、目の前で（景品を）取っていました。藤嶌：へー！藤嶌：なんか、桜ちゃんとまなみん（大野愛実）が仲良くしているのを、みっちゃん（平岡海月）が「あの2人、いいわぁ」って（笑）。松尾：えー（笑）！ そうなんですか？藤嶌：そう、平岡が「あの2人は全然けんかしてもらっていい、全然バチバチしてていい。でも、その2人の時間を大切にしてほしい」って語ってた（笑）。松尾：お母さん（笑）！藤嶌：でも、それは私もすごく思っていて。2人が並んでいるのを見ると、なんだかすごくキュンってするというか、“なんか、いいな～”って思うのはわかる。松尾：うれしいー。藤嶌：私もうれしい、そのゲームエピソードを聞けて！ でも、オンラインのクレーンゲームって何（笑）？松尾：本当にすごいんですよ！藤嶌：何か取れるの？松尾：取れます！ それで、家に景品が届きます。藤嶌：家に届くの!?松尾：だから、もう家がぬいぐるみだらけです。藤嶌：すごいじゃん！ そんなのがあるんだ、知らなかった。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46