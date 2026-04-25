映画館やコンサートホール、舞台公演など、静かな環境で楽しむ“娯楽の場”は、非日常を味わえる場所でもある。そうした時間を楽しみに足を運ぶ人も多い一方で、同じ空間を共有するからこそ、ちょっとしたマナーの違いが周囲の体験に影響してしまう場面も少なくない。

一般社団法コンサートプロモーターズ協会の調査では、近年ライブの動員数や市場規模が拡大し、ぴあ総研のレポートでも、体験型消費や推し活の広がりが背景にあるといわれている。こうした中で、空間の過ごし方や距離感に対する意識の違いが、SNSなどでも話題になることが増えているようだ。

そこで本連載『さすがに無理だった娯楽マナー違反』では、マイナビニュース会員を対象に、「これまで体験、あるいは目撃して“さすがに無理”と感じたマナー違反・迷惑行為”」についてアンケートを実施。その実体験をもとに、漫画化兼イラストレーターの菅原県さんが4コマ漫画として再構成する。思わず「それは困る……」「自分も経験がある」と感じてしまうような違和感を通して、“気持ちよく楽しむための距離感”について、あらためて考えていく。

観戦ルールの中での応援文化

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今回取り上げるのは、サッカー観戦の現場で見られる“旗の使用”に関する体験だ。

スタジアムでの応援は、サッカー観戦の大きな魅力のひとつだ。チャントや手拍子に加え、クラブカラーの旗やゲートフラッグは、スタンドの一体感を生み出し、試合の熱量をさらに高める役割を担っている。

一方で、旗の大きさや振る位置によっては、周囲の観客の視界を遮ってしまうケースもある。特にゴール前の決定的な場面で視界が塞がれると、試合の重要な瞬間を見逃してしまうことにつながりかねない。

Jリーグをはじめ、多くのクラブでは観戦マナーや応援ルールを明確に定めている。旗の使用についても、「使用可能エリア」「サイズ制限」「周囲への配慮」などが細かく規定されているケースがあり、誰もが安全かつ快適に観戦できる環境づくりが進められている。

旗を振る行為そのものは、応援文化の重要な一部であり、スタジアムの雰囲気を象徴する存在でもある。だからこそ、その楽しみ方を否定するのではなく、ルールの範囲内で周囲と共存していくことが求められている。

同じ試合を、同じ空間で楽しむ観客同士だからこそ、“自分の応援”と“周囲の見やすさ”のバランスを意識することが、より良い観戦体験につながるのかもしれない。

娯楽の楽しみ方が多様化する現代において、マナーのあり方もまた一様ではなくなりつつある。配信や個人視聴が広がる一方で、劇場や会場といった“共有空間での体験”は、今も多くの人にとって特別な時間であり続けている。そうした場では、ルールだけでは捉えきれない距離感や受け取り方の違いが、思わぬすれ違いにつながることもあるのかもしれない。ほんの少しの想像や配慮が、誰かの大切な時間につながっていると感じる場面も、少なくないのではないだろうか。こうした一つひとつの感覚の積み重ねが、それぞれにとって心地よい娯楽の時間を形づくっていく――そんな見方もできそうだ。

調査時期: 2026年2月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 308人

調査方法: インターネットログイン式アンケート