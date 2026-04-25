杉浦太陽「うちの子もドハマりしています！ 急に呪文を唱えだしたり（笑）」話題のネットミーム『イタリアンブレインロット』とは？

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHI、FM大阪のラジオ番組「SBI損保 presents 週刊 こども TIMES」（毎週土曜 14:55～15:00）。“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、子どもたちの間で流行しているものや、親子で楽しめるイベントなどのトピックを紹介しています。

4月25日（土）の放送では、今、子どもたちの間で話題のネットミーム「イタリアンブレインロット」を取り上げました。

■子どもたちの間で人気の「イタリアンブレインロット」とは？

インドネシア発のインターネット・ミーム「イタリアンブレインロット」をご存じでしょうか？

“ネットミーム”とは、SNSなどで多くの人に模倣・改変されながら爆発的に拡散する画像や動画、フレーズのこと。杉浦は「みんながちょっとずついじりながら進化していくようなもの」と解説します。

なかでも「イタリアンブレインロット」は、AIが生成した独特なキャラクターと、中毒性の高い独特なリズムの“呪文”など、シュールな世界観が特徴のTikTokなどで流行中のネットミームです。

代表的なキャラクターとして、バットに顔と手足がついたような姿の「トゥントゥントゥンサフール」や、手足が生えてスニーカーを履いたサメのキャラクター「トララレロ・トラララ」などが挙げられます。

杉浦の家庭でも、このブームは他人事ではない様子。「うちの子もドハマりしています。子どもたちが急に呪文を唱えだしたり（笑）」と言い、突然「トララレロ・トラララ、トゥントゥントゥンサフール、カプチーノアサシーノ……」と口走る姿に、当初は「どうした!? 大丈夫か？」と驚いたという杉浦。しかし、一緒に遊びながら話を聞くうちに、最先端の流行であることを教わったそうです。

「12月生まれの小学1年生の息子の誕生日は、プレゼントもイタリアンブレインロット一色でした！」と、その熱狂ぶりを明かしました。

■親子のコミュニケーションのきっかけに

また、4月1日には人気キャラを紹介する図鑑「イタリアンブレインロット トゥントゥントゥンサフールと仲間たち大集合図かん」（KADOKAWA）が刊行されるなど、ブームの勢いは止まりません。

杉浦は、かつての「ビックリマンチョコ」などのブームになぞらえ、「お子さんとのコミュニケーションのためにも、多少は流行を押さえておいたほうがいいと思います（笑）！」と、パパ・ママ世代へアドバイスを送りました。

＜番組概要＞

番組名：SBI損保 presents 週刊 こども TIMES

放送日時：毎週土曜14:55～15:00

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/