ライフスタイルイノベーションは2月13日より、サンリオの「ハローキティ」のグッズを集めた店頭イベント「HELLO KITTY　2026.2」を、全国のライフスタイルブランド「one’sterrace(ワンズテラス)」店舗にて開催する。

同イベントでは、ワンズテラスの店頭に、約100種類ものレトロテイストなハローキティグッズが勢ぞろいする。開催期間は2月13日～3月15日。

ラインアップ(一部)はこちら。

  • エコバッグ L ハローキティ　… 1,540円
  • ランタンボトル ハローキティ　… 4,400円
  • ぬいぐるみ ペンポーチ ハローキティ　… 1,848円
  • カラビナフェイスポーチ ハローキティ　… 1,518円
  • ミルク瓶 ハローキティ　… 1,320円
  • サンリオ ビスケット ハロー キティ COOK　 … 972円
  • ラウンドキラキラカン ハローキティ　… 880円
  • サガラパスケース ハローキティ　… 2,750円
  • ミニボストン ハローキティ　… 2,530円
  • カラビナマスコトット ハローキティ　… 1,870円
  • リール付刺繍パスケース ハローキティ　… 2,530円
  • カラビナコインケース ハローキティ　… 748円
  • ふわくたぬいぐるみ ハローキティ　… 2,530円
  • クリアマルチケースSS ハローキティ　… 935円
  • コーヒータンブラー M ハローキティ　… 2,970円
  • 貯金箱 ハローキティ　… 1,980円
  • ぷっくりったい ヘアクリップ ハローキティ　… 858円
  • クリアマルチケースS ハローキティ　… 935円
  • Dカン付A4トート ハローキティ　… 2,200円
  • メラミンタンブラー ハローキティ　… 748円
  • ダイカットマグ ハローキティ　… 2,200円
  • ミルクボトルマグL ハローキティ　… 1,980円
  • りんごの箸置き ハローキティ　… 1,100円
  • クロス付メガネケース ハローキティ　… 1,430円
  • 刺繍ミニトート ハローキティ　… 2,200円
  • 刺繍キャップ ハローキティ　… 3,850円
  • ミラー付き折りたたみコーム ハローキティ　… 935円
  • フラットコーム ハローキティ　… 660円

なお、入荷状況は店舗により異なり、一部商品は数量限定のため無くなり次第終了となる。