ライフスタイルイノベーションは2月13日より、サンリオの「ハローキティ」のグッズを集めた店頭イベント「HELLO KITTY 2026.2」を、全国のライフスタイルブランド「one’sterrace(ワンズテラス)」店舗にて開催する。

「HELLO KITTY 2026.2」グッズ一例

同イベントでは、ワンズテラスの店頭に、約100種類ものレトロテイストなハローキティグッズが勢ぞろいする。開催期間は2月13日～3月15日。

ラインアップ(一部)はこちら。

エコバッグ L ハローキティ … 1,540円

ランタンボトル ハローキティ … 4,400円

ぬいぐるみ ペンポーチ ハローキティ … 1,848円

カラビナフェイスポーチ ハローキティ … 1,518円

ミルク瓶 ハローキティ … 1,320円

サンリオ ビスケット ハロー キティ COOK … 972円

ラウンドキラキラカン ハローキティ … 880円

サガラパスケース ハローキティ … 2,750円

ミニボストン ハローキティ … 2,530円

カラビナマスコトット ハローキティ … 1,870円

リール付刺繍パスケース ハローキティ … 2,530円

カラビナコインケース ハローキティ … 748円

ふわくたぬいぐるみ ハローキティ … 2,530円

クリアマルチケースSS ハローキティ … 935円

コーヒータンブラー M ハローキティ … 2,970円

貯金箱 ハローキティ … 1,980円

ぷっくりったい ヘアクリップ ハローキティ … 858円

クリアマルチケースS ハローキティ … 935円

Dカン付A4トート ハローキティ … 2,200円

メラミンタンブラー ハローキティ … 748円

ダイカットマグ ハローキティ … 2,200円

ミルクボトルマグL ハローキティ … 1,980円

りんごの箸置き ハローキティ … 1,100円

クロス付メガネケース ハローキティ … 1,430円

刺繍ミニトート ハローキティ … 2,200円

刺繍キャップ ハローキティ … 3,850円

ミラー付き折りたたみコーム ハローキティ … 935円

フラットコーム ハローキティ … 660円

なお、入荷状況は店舗により異なり、一部商品は数量限定のため無くなり次第終了となる。