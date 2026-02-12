ライフスタイルイノベーションは2月13日より、サンリオの「ハローキティ」のグッズを集めた店頭イベント「HELLO KITTY 2026.2」を、全国のライフスタイルブランド「one’sterrace(ワンズテラス)」店舗にて開催する。
同イベントでは、ワンズテラスの店頭に、約100種類ものレトロテイストなハローキティグッズが勢ぞろいする。開催期間は2月13日～3月15日。
ラインアップ(一部)はこちら。
- エコバッグ L ハローキティ … 1,540円
- ランタンボトル ハローキティ … 4,400円
- ぬいぐるみ ペンポーチ ハローキティ … 1,848円
- カラビナフェイスポーチ ハローキティ … 1,518円
- ミルク瓶 ハローキティ … 1,320円
- サンリオ ビスケット ハロー キティ COOK … 972円
- ラウンドキラキラカン ハローキティ … 880円
- サガラパスケース ハローキティ … 2,750円
- ミニボストン ハローキティ … 2,530円
- カラビナマスコトット ハローキティ … 1,870円
- リール付刺繍パスケース ハローキティ … 2,530円
- カラビナコインケース ハローキティ … 748円
- ふわくたぬいぐるみ ハローキティ … 2,530円
- クリアマルチケースSS ハローキティ … 935円
- コーヒータンブラー M ハローキティ … 2,970円
- 貯金箱 ハローキティ … 1,980円
- ぷっくりったい ヘアクリップ ハローキティ … 858円
- クリアマルチケースS ハローキティ … 935円
- Dカン付A4トート ハローキティ … 2,200円
- メラミンタンブラー ハローキティ … 748円
- ダイカットマグ ハローキティ … 2,200円
- ミルクボトルマグL ハローキティ … 1,980円
- りんごの箸置き ハローキティ … 1,100円
- クロス付メガネケース ハローキティ … 1,430円
- 刺繍ミニトート ハローキティ … 2,200円
- 刺繍キャップ ハローキティ … 3,850円
- ミラー付き折りたたみコーム ハローキティ … 935円
- フラットコーム ハローキティ … 660円
なお、入荷状況は店舗により異なり、一部商品は数量限定のため無くなり次第終了となる。