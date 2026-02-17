日清シスコは3月2日に「ココナッツサブレ プリン味」(ノンプリントプライス)を全国で販売する。また、3月4日12:00に日清食品グループ オンラインストアで「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」(3,300円)の予約受付を開始する。

ココナッツサブレ プリン味

「ココナッツサブレ」は1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、2025年7月2日に発売60周年を迎えた。

今回、親子のおやつ時間に「ココナッツサブレ」をもっと楽しんでもらうため、2026年に30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションした商品を期間限定で販売。

「ポムポムプリン」の大好物であるプリンをイメージした「ココナッツサブレ プリン味」は、カスタード風味の生地にカラメルパウダーを練り込み、ふんわりとした甘さとコクのある味わいで仕上げている。

パッケージには特別に描き下ろした「ポムポムプリンとお友だち」をあしらい、小分け包装では、「サブレでひとやすみ」をテーマにしたオリジナルストーリー(全10種類) を展開。

ココナッツサブレ プリン味 小分け包装 パッケージデザイン(全10種類)

さらに、日清食品グループ オンラインストアにて「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を数量限定で販売。「ココナッツサブレ プリン味」と「ココナッツサブレ」の定番商品(5種類×2個、1個16枚入り) に、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチ」を組み合わせたセットとなっている。

ポーチは、「ポムポムプリン」のチャームポイントである"おしり"が飛び出したデザインで、このコラボでしか手に入らない限定アイテム。商品の発送は3月末を予定している。

なお、1人3点まで購入可能で、予定数量に達した時点で販売終了となる。

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663746