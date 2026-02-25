「ちょっとそれは増えすぎだろ!」「すごい」　『星野源ANN』10年の“変化”に佐久間宣行氏も驚がく

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。『星野源のオールナイトニッポン』の終了に言及した。

『星野源のオールナイトニッポン』終了発表で「寂しくなりますね」

17日深夜の放送内で、パーソナリティを務める星野源は、「本当にちょうど10年。3月31日の放送をもって最終回でございます」と番組終了を発表。これを受け、佐久間氏は、「3月いっぱいで卒業ということで。10年の区切りで。寂しくなりますね」とポツリ。「僕も結構、2、3回出させていただいたし。星野さんのイベントも出たことあるし。昨年のスペシャルウィークは、ホテルで一緒にやったりしたんで」と星野との思い出を振り返った。

音楽活動や俳優業で多忙な中、深夜の同番組を10年間続けてきた星野。2021年には女優・新垣結衣との結婚を番組内で報告し、2024年には“夫婦共演”を果たした回もあった。また、番組開始時は3社だった提供スポンサーも、現在では35社に増え、佐久間氏は、「10年前、確かにスポンサーが3社か4社しかいなかったの覚えてるもんね」と語りつつ、「それが35社でしょ? ちょっとそれはそれで増えすぎだろ! って思うけど(笑)。すごいよね」と感服していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。