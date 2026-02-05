「全部救おうとしてくれた」佐久間宣行氏が語る、ファーストサマーウイカの“すごさ”

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が1月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。タレントで俳優のファーストサマーウイカに感謝する場面があった。

「全部救おうとしてくれて…」

1月28日に都内で行われた表彰式「NYLON'S NEXT 2026 AWARDS」で、ウイカとMCを務めた佐久間氏。自身も「“イケオジ”CREATOR部門」に選出され、ドレッシーな衣装で登場したが、「なんかジョジョみたいな髪型にされて。銀の服着て、星の指輪つけさせられて。そのままランウェイ歩くんだけど」と照れ笑いしながら、「(観客は)みんな超特急とか、庄司浩平さんとか待ってるから、ちょっと半笑いなんだよ」と苦笑いでぼやいた。

また、「台本をちゃんと読んでない俺が悪い」と話した佐久間氏は、「大丈夫ですか? 大変ですよ」とウイカに指摘されたそう。台本には、受賞者に今年の抱負を聞いたあと、「佐久間が一言素敵なアドバイスをするっていう“大喜利コーナー”が6回入ってた」といい、「アワード的なものでやる“大喜利コーナー”の恐ろしさって。俺たちは、日本アカデミー賞の山ちゃんとか若林くんとか見てるからわかるじゃん。絶対ウケないって」と大焦りだったと明かした。

しかし、本番では、ウイカがフォローしてくれたようで、「真っ先にウイカが笑ってくれるの。ウイカがめちゃくちゃいいヤツだから、食い気味に笑ってくれるから」と感謝。一方で、「“イケオジ”CREATOR部門」について、「明らかにイジられてる賞」と自虐しつつ、「ウイカだけ、ハハハッ! って笑ってくれたんだけど。そこは笑うの違うんじゃねーか!? ウイカは全部救おうとしてくれて、笑ってくれてるんだけど……」と心の内をぶっちゃけていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

