「こういうときのためにスタッフが頑張るんで」3週間休養のオードリー・若林に佐久間宣行氏がエール

喉の不調により、約3週間の休養を発表したオードリー・若林正恭。突然の知らせに、ファンの間では心配の声が広がっている。そんななか、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で若林の休養に言及。「こういうときのためにスタッフが頑張るんで」と静かに力強いエールを送った。

佐久間宣行氏

「完全復活だ! なんて喜んでたんですけど…」

この日、若林は所属事務所を通じ、喉の不調で約3週間休養することを発表。1月後半にも2週連続で『オードリーのオールナイトニッポン』を欠席しており、4日深夜放送の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』で復帰。佐久間氏は、「2週間前に来てくれたときに、絶好調だったから。完全復活だ! なんて喜んでたんですけど……」と驚いた様子を見せながら、「ゆっくり休んでほしいですね」と労った。

また、「まあ、1番は『あちこちオードリー』なんですよ」と語った佐久間氏。自身がプロデューサーを務める同番組について、「今日は、(アルコ＆ピース)平子がやってくれたんで。来週は、(パンサー)向井くんがやってくれる」と話し、「平子の代打MCもすごいよかった。平子も人の話聞くじゃん? だから、バーみたいな感じでやってくれて。それにカミナリがツッコんでるみたいな。すごいよかった」と大絶賛。

続けて、「その先はまだ撮ってなくて。代打MCを決めて、それで乗り切っていこうって感じです」と現状を報告しながら、若林に向け、「まあ、しっかりね。休んでほしいと思います。こういうときのためにスタッフが頑張るんで」と心強いメッセージを送っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。