コメダは、全国のコメダ珈琲店とおかげ庵で3月5日から「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンを実施する。

2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、今年もコラボキャンペーンが決定した。

今回は、オリジナルメニューを第1弾(3月5日～)第2弾(4月9日～)の2期間で展開。各期間の対象メニューを注文すると、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼントする。そのほか、ポケモンの世界観から着想を得たオリジナルメニューや、数量限定のオリジナルグッズの販売、SNSで参加できるキャンペーンなどを予定している。

第1弾オリジナルメニューはメタモンが主役

【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

【コメダ珈琲店】メタモンの明太エビカツパン

【コメダ珈琲店】メタモンのおさつボール

【おかげ庵】メタモンのエビつけきしめん

上記いずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントする。

第2弾オリジナルメニューはポケモンが勢ぞろい

【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン

【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル

【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール

【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん

上記いずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントする。

ミニダルマグラス風小物入れ

コメダ珈琲店・おかげ庵にて3月5日より「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」(2,000円)を販売する。

公式Xでキャンペーン開催

公式Xでは、フォロー＆リポストで参加できるキャンペーンを実施。キャンペーン期間中、コメダ珈琲店公式Xアカウント(@KomedaOfficial)をフォローし、第1弾(2026年3月5日(木)8:00投稿予定)および第2弾(2026年4月9日(木)8:00投稿予定)の指定ポストをリポストすると、抽選でそれぞれ異なるオリジナル景品が当たる。

【当選景品・当選人数】

第1弾：メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm)5名様

第2弾：ポケモンデザインKOMECA(1,000円ポイントチャージ)100名様

今年も特別装飾店舗が登場

コメダ珈琲店全国8店舗で、3月5日～5月13日の期間、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開する。

【実施店舗】

コメダ珈琲店 東札幌5条店(北海道)／コメダ珈琲店 駒沢公園店(東京都)／コメダ珈琲店 ららぽーと豊洲店(東京都)／コメダ珈琲店 シャポー市川店(千葉県)／コメダ珈琲店 横浜ランドマークプラザ店(神奈川県)／コメダ珈琲店 葵店(愛知県)／コメダ珈琲店 新大阪店(大阪府)／コメダ珈琲店 沖縄糸満店(沖縄県)

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.