2026年2月の新作5品まとめ(2月24日発売予定)

本記事ではミニストップで2月24日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、彩り豊かな海鮮丼や寿司、シーフードサラダなど、魚介を楽しめるメニューが充実。まだまだ寒い季節にうれしい麺メニューもそろい、豊富なラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年2月の新商品まとめ

「彩り海鮮ちらし寿司」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

海老やサーモンをのせた、彩り華やかな「彩り海鮮ちらし寿司」(429.84円)は、酢飯にはかんぴょうやにんじんなどの具材を混ぜ込み、食感よく仕上げています。

「ミニ桶つまみ寿司セット」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

にぎり寿司3貫と巻寿司4巻、穴子の押寿司1貫を盛り合わせた「ミニ桶つまみ寿司セット」(537.84円)は、おつまみとしても楽しめます。

「チャーシュー油そば」(572.40円)

価格 : 572.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

食感のよい生玉ねぎをトッピングした「チャーシュー油そば」(572.40円)は、隠し味に黒酢を使用し、さっぱりとした味わいに仕上がっています。

「うま辛！酸辣湯麺」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

お酢とラー油がきいた、うま辛い味わいの「うま辛！酸辣湯麺」(537.84円)は、ふんわりとした溶き卵がスープによく合います。

「桜餡の白玉ぜんざい」(365.04円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

桜の風味が香る餡とクリームが、大きな白玉と相性抜群のスイーツ「桜餡の白玉ぜんざい」(365.04円)は、白玉をピンク色にし、春を感じる見た目に仕上がっています。

まとめ

2月24日発売の新商品は、彩り豊かで見た目にも楽しくおいしい「ちらし寿司」「ミニ桶寿司」や、温かく食べ応えのある麺メニュー「油そば」「酸辣湯麺」、春を先取りした「桜餡の白玉ぜんざい」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用