2月もいよいよ最終盤。少しずつ暖かくなり、春らしさが感じられる日も増えてきました。新年度からの新しい生活に備え、慌ただしい毎日を送っている人も多いかもしれません。忙しい日々の中でもしっかり食事を摂り、元気に過ごしていきたいものですね。

2026年2月・3月の新商品5選まとめ(2月24日〜3月2日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。「松屋」監修のうまトマハンバーガー、東京都三鷹市の有名店監修のスタ満ソバ、海老風味のトマトクリームのスープパスタ、ゆずこしょうのピリ辛がアクセントの和風スープ、フルーチェのイチゴ味を再現したプリンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「うまトマハンバーガー（松屋監修）」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「松屋」監修のハンバーガー。「松屋のうまトマハンバーグ」の味わいをイメージした、トマト風味ソースとハンバーグをサンドした惣菜パンです。

［ファミリーマート限定］

「すず鬼監修 スタ満ソバ」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

東京都三鷹市にある「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修のスタ満ソバ。食べごたえのある太麺に、醤油のキレ味がきいた濃厚特製スープとにんにくのパンチがやみつきになる味わいです。

「海老とトマトクリームのスープパスタ」(538円)

価格 : 538円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

海老風味のトマトクリームのスープパスタ。玉ねぎやにんにくなどと一緒に炒めた海老のスープに、トマトのソースや牛乳などを入れて煮込みました。海老・紫玉ねぎ・水菜・パセリ粉をトッピングしています。

「柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ」(358円)

価格 : 358円

発発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ゆずこしょうのピリッとした辛さがアクセントの和風スープ。鶏とかつおだしベースのシンプルな仕立てで、具材には、鶏肉・豆腐・キャベツなどを使用しています。

「フルーチェプリン イチゴ」(190円)

価格 : 190円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

フルーチェのイチゴ味を再現したプリン。いちごソース、いちごクリーム、ミルクプリンの3層仕立てです。

［ファミリーマート限定］

まとめ

2月24日発売の新商品は、「松屋のうまトマハンバーグ」の味わいをイメージした「うまトマハンバーガー（松屋監修）」、東京・三鷹の名店監修の「すず鬼監修 スタ満ソバ」、海老・紫玉ねぎ・水菜・パセリ粉をトッピングした「海老とトマトクリームのスープパスタ」など、個性豊かなメニューが登場。

また、肌寒い日にほっこり味わいたい「柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ」や、スイーツファンにおすすめのフルーチェのイチゴ味を再現した「フルーチェプリン イチゴ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用