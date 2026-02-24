【2026年2月・3月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

今週は、チーズソースをたっぷりのせたナポリタンや、特製醤油ダレの効いた生姜焼き弁当など、季節の変わり目に嬉しいスタミナをつけてくれる商品が目白押しです!

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、チーズソースをたっぷりのせたナポリタンや、特製醤油ダレの効いた生姜焼き弁当など、季節の変わり目に嬉しいスタミナをつけてくれる商品が目白押しです!

2026年2月・3月の新商品5品まとめ(2月24日〜3月2日)

「チンジャオロース丼と塩焼そば」(645円)

  • 「チンジャオロース丼と塩焼そば」(645円)

    「チンジャオロース丼と塩焼そば」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 東北、関東、新潟県、長野県、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

チンジャオロースと塩焼そばが楽しめるよくばり弁当です。

「チーズの虜 焼きナポリタン」(537円)

  • 「チーズの虜 焼きナポリタン」(537円)

    「チーズの虜 焼きナポリタン」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 全国

ナポリタンと、とろ～りのびるチーズソースを絡めて食べるパスタです。

「生姜焼き弁当(マヨネーズ)」(594円)

  • 「生姜焼き弁当(マヨネーズ)」(594円)

    「生姜焼き弁当(マヨネーズ)」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県

生姜の効いた特製の醤油ダレで御飯が進む、生姜焼き弁当です。

「1/2日分の野菜 麻辣白湯」(537円)

  • 「1/2日分の野菜 麻辣白湯」(537円)

    「1/2日分の野菜 麻辣白湯」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 東北、関東、新潟県、富山県、静岡県、中国、四国

牛骨、牛白湯ベースのコクのあるスープに、花椒の香りや油辣椒(ユラージャオ)が入ることで濃厚さと辛さがマッチ。つるもち食感の太麺春雨を使用。

「キューバサンド仕立て スパイシーポーク」(429円)

  • 「キューバサンド仕立て スパイシーポーク」(429円)

    「キューバサンド仕立て スパイシーポーク」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

低温調理されたプルドポーク(豚の肩肉を柔らかくし、ほぐして細かくしたもの)、チーズソース、サルサソースを組合わせ、食べ進みが良く満足感のあるバゲットサンドです。
※2月25日以降順次発売

まとめ

チンジャオロースと塩焼そばを同時に味わえる「チンジャオロース丼と塩焼そば」や、生姜焼きをたっぷり楽しめる「生姜焼き弁当(マヨネーズ)」は、午後も頑張りたいお昼どきにぴったりなメニュー。栄養分も摂りたい方は、半日分の野菜が摂れる「1/2日分の野菜 麻辣白湯」がおすすめです。

そのほか、口どけなめらかなチーズをトッピングした「チーズの虜 焼きナポリタン」や、香ばしく柔らかい豚肉がクセになる「キューバサンド仕立て スパイシーポーク」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

