ファミリーマートは3月3日、「三陸常磐食べようフェア2026」コラボ商品として、三陸・常磐の海の幸を使用した商品を、全国のファミリーマートで順次展開する。

経済産業省が中心となって実施する「ごひいき!三陸常磐キャンペーン」は、三陸・常磐エリアの美味しい食材のブランド化や認知度の向上をはかり、"三陸・常磐のごひいき!様"をつくるための活動を推進するキャンペーン。同社では2023年12月より同キャンペーンに賛同し、三陸・常磐産の海産物を使用した新商品の発売などをを通じて、理解促進および消費拡大につなげている。

今回、三陸・常磐エリアの海産物を使用した商品7種類を展開する。わかめ、めかぶ、銀鮭など三陸・常磐エリアで摂れた豊かな海産物をさまざまなメニューにアレンジした。

「三陸産わかめの和風ペペロンチーノ」(498円)は、醤油と白だしをベースにオイスターソースで魚介のコクを付与した和風ペペロンチーノ。三陸産わかめ、ツナ、輪切り唐辛子、ブラックペッパーをトッピングした。3月3日、全国で発売する。

「相馬産あおさの塩ラーメン」(578円)は、福島県相馬産のあおさをトッピングした塩ラーメン。魚介の旨味が効いたスープにあおさがアクセントになり、広がる海を感じる一品。3月3日、東北地方・新潟県で発売する。

「ワンタンと三陸産めかぶの中華風春雨スープ」(398円)は鶏の旨みと香味野菜の香りが効いたスープに、ワンタン・人参・かきたまご・小松菜・三陸産めかぶを盛り付けた中華風スープ。3月3日、東北地方・新潟県で発売する。

「三陸産わかめと春雨のつるつるサラダ」(298円)は、肉厚な三陸産わかめと、粘り気のある三陸産めかぶを春雨としらたきと一緒に、ポン酢だれでつるつると食べるサラダ。3月3日、東北地方・新潟県で発売する。

「三陸産鮭ハラスの塩焼き」(398円)は、三陸産の銀鮭を使用したハラス焼き。瀬戸内産藻塩で味付けし、熟成させた上で焼き上げた。3月3日、東北地方・新潟県・関東の一部地区で発売する。

「陸産わかめのわかめうどん」(429円)は、三陸産のわかめをトッピングしただしの効いたうどん。3月17日、東北地方・新潟県で発売する。

「紀州南高梅の梅酢仕立て 三陸産茎わかめ」(170円)は、三陸沖で収穫したわかめの中芯部分を使用し、シャキシャキ食感に仕上げた。紀州南高梅の梅酢でほどよい酸味と梅の風味に仕立てた三陸産茎わかめ。全国で発売している。