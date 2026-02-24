【2月24日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年2月の新商品5品まとめ(2月24日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年1月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「よくばりセットメシ オムライス&ナポリタン」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 848kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オムライスとナポリタンのご飯と麺が1つで2度美味しい洋食セットメニューが登場です。ボリューム満点のオムライスと、どこか懐かしい味わいのナポリタンを一度に楽しめる贅沢な一品。ランチや夕食に、洋食の人気メニューを欲張りに味わいたい時にぴったりなセットになっています。

「ごはん大盛! 盛合せ弁当(ハンバーグ&鶏から)」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 860kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

複数のおかずが1度に食べられる、満足感たっぷりのお弁当が登場。ジューシーなハンバーグと人気の鶏から揚げをメインに、ごはんを大盛りにした食べ応え抜群の内容です。ガッツリとお腹を満たしたい時に最適な、ボリューム満点の盛合せ弁当になっています。

「三陸産わかめ使用 わかめそば」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 293kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

石臼挽きそば粉を使用した風味豊かなそばに、三陸産わかめをトッピングした一品が登場です。磯の香りが広がるわかめの食感と、そばののど越しが絶妙にマッチするこちら。シンプルながらも素材の良さが引き立つ、身体に優しい味わいのおそばに仕上がっています。

「からあげクン オニオンコンソメスープ味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 228kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※熱量は参照値とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国際線の機内食で提供されている、オニオンコンソメスープを再現したからあげクンが登場です。オニオンの甘みと野菜の旨みが凝縮されたスープの味わいを、ジューシーなからあげクンで再現したこちら。旅気分を感じられるような、旨味豊かなフレーバーを楽しめる一品です。

「Lチキ オニオンコンソメスープ味」(259円)

価格 : 259円

エネルギー : 268kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オニオンと野菜の旨味と香りを存分に楽しめる、旨味豊かなコンソメ味のフライドチキンが登場。サクサクの衣を一口食べれば、コンソメのコク深い味わいが口いっぱいに広がります。Lチキならではの食べ応えと、野菜の旨味が絶妙にマッチした、満足感のある商品になっています。

まとめ

2月24日発売の新商品は、「よくばりセットメシ オムライス&ナポリタン」や「ごはん大盛! 盛合せ弁当(ハンバーグ&鶏から)」、「からあげクン オニオンコンソメスープ味」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用