2000-2009年にEテレで放送された懐かしの「ぐ～チョコランタン」のグッズが、サンキューマートに登場。まったりおねむなデザインの全28アイテムがラインアップされています!

『#ぐ～チョコランタン』が

サンキューマートに帰ってきた🎉

.

NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で

2000年～2009年に放送された人形劇🎶

.

🌙WEB先行予約:2/19(木)12:00～

https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan

🌙店頭販売:3月中旬～入荷順次

(@thankyoumartより引用)

スプー、アネム、ズズ、ジャコビの仲良し4人組、懐かしいですね。

今回登場するのは、お出かけやランチタイム、勉強、デスクワークが楽しくなっちゃうアイテムや、流行りのシール帳に貼ってもかわいいアクリルパーツやネイルパーツシールなど、“お昼寝タイム”をモチーフとしたほっこりデザインの全28アイテム。どれも懐かしくてかわいいですね。

ラインアップはこちらです!

ALL 429円

アンクルソックス



アクリルパーツ



アクリル前髪クリップ… 全2種(スプー&アネム/ジャコビ&ズズ)



フェイスタオル



コンパクトミラー



サガラ刺繍ポーチ



ダイカットポーチ



ティッシュポーチ



顔隠しケース2P サンキューマート公式… 全2種(スプー&ジャコビ/アネム&ズズ)



Tシャツ



トートバッグ… 先行予約受付対象外



エコバッグ(大)



クッション



洗濯ネット2P



ランチボックス



カトラリーセット



ランチ巾着



ネイルパーツシール



フレークステッカー



B6リングノート



箱入りメッセージカード



アクリルスタンドクリップ2P



2点で429円

30cm折りたたみ定規



ブレン



ステッカー(クリア) … 全2種(スプー/集合)



SNSで紹介されると、「なっっっっかしっっっ!!!!」「うっわめっちゃ世代だ これみて育った」「まってやばい激エモ」「ぐーちょこはアツすぎる 絶対買う」「やばいかわいいwww」「ド世代来ちゃったよ」と話題となっています。

店頭発売は3月中旬からとなっていますが、2月19日より、サンキューマート オンラインショップにて先行予約受付が行われています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。