2000-2009年にEテレで放送された懐かしの「ぐ～チョコランタン」のグッズが、サンキューマートに登場。まったりおねむなデザインの全28アイテムがラインアップされています!

『#ぐ～チョコランタン』が
サンキューマートに帰ってきた🎉
.
NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で
2000年～2009年に放送された人形劇🎶
.
🌙WEB先行予約:2/19(木)12:00～
https://thankyoumart.jp/collections/goo-chocolantan
🌙店頭販売:3月中旬～入荷順次
(@thankyoumartより引用)

  • サンキューマート「ぐ～チョコランタン」コラボグッズ

    サンキューマート「ぐ～チョコランタン」コラボグッズ

スプー、アネム、ズズ、ジャコビの仲良し4人組、懐かしいですね。

今回登場するのは、お出かけやランチタイム、勉強、デスクワークが楽しくなっちゃうアイテムや、流行りのシール帳に貼ってもかわいいアクリルパーツやネイルパーツシールなど、“お昼寝タイム”をモチーフとしたほっこりデザインの全28アイテム。どれも懐かしくてかわいいですね。

ラインアップはこちらです!

  • サンキューマート「ぐ～チョコランタン」コラボグッズ
  • サンキューマート「ぐ～チョコランタン」コラボグッズ

  • サンキューマート「ぐ～チョコランタン」コラボグッズ

ALL 429円

  • アンクルソックス
  • アクリルパーツ
  • アクリル前髪クリップ… 全2種(スプー&アネム/ジャコビ&ズズ)
  • フェイスタオル
  • コンパクトミラー
  • サガラ刺繍ポーチ
  • ダイカットポーチ
  • ティッシュポーチ
  • 顔隠しケース2P サンキューマート公式… 全2種(スプー&ジャコビ/アネム&ズズ)
  • Tシャツ
  • トートバッグ… 先行予約受付対象外
  • エコバッグ(大)
  • クッション
  • 洗濯ネット2P
  • ランチボックス
  • カトラリーセット
  • ランチ巾着
  • ネイルパーツシール
  • フレークステッカー
  • B6リングノート
  • 箱入りメッセージカード
  • アクリルスタンドクリップ2P

2点で429円

  • 30cm折りたたみ定規
  • ブレン
  • ステッカー(クリア) … 全2種(スプー/集合)

SNSで紹介されると、「なっっっっかしっっっ!!!!」「うっわめっちゃ世代だ これみて育った」「まってやばい激エモ」「ぐーちょこはアツすぎる　絶対買う」「やばいかわいいwww」「ド世代来ちゃったよ」と話題となっています。

店頭発売は3月中旬からとなっていますが、2月19日より、サンキューマート オンラインショップにて先行予約受付が行われています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。