バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.」(各660円)を7月4日に発売する。二人のライダーがデザインされたキラキラ仕様のレジェンドカプセムで、「ver.01」には昭和・平成ライダーを、「ver.02」には平成・令和ライダーをラインナップする。
DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.01
「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.01」には、昭和、平成ライダーをラインナップする。
ラインナップ
- 1号＆2号カプセム(キラキラver.)
- BLACK&シャドームーンカプセム(キラキラver.)
- クウガ＆ゴウラムカプセム(キラキラver.)
- アギト＆G3カプセム(キラキラver.)
- 龍騎＆ナイトカプセム(キラキラver.)
- ファイズ＆カイザカプセム(キラキラver.)
- ブレイド＆ギャレンカプセム(キラキラver.)
- 響鬼＆威吹鬼カプセム(キラキラver.)
- カブト＆ガタックカプセム(キラキラver.)
- 電王＆ゼロノスカプセム(キラキラver.)
- キバ＆イクサカプセム(キラキラver.)
- ディケイド＆ディエンドカプセム(キラキラver.)
- W＆アクセルカプセム(キラキラver.)
- オーズ＆バースカプセム(キラキラver.)
- フォーゼ＆メテオカプセム(キラキラver.)
DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.02
「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.02」には、平成、令和ライダーをラインナップする。
ラインナップ
- ウィザード＆ビーストカプセム(キラキラver.)
- 鎧武＆バロンカプセム(キラキラver.)
- ドライブ＆マッハカプセム(キラキラver.)
- ゴースト＆スペクターカプセム(キラキラver.)
- エグゼイド＆ブレイブカプセム(キラキラver.)
- ビルド＆クローズカプセム(キラキラver.)
- ジオウ＆ゲイツカプセム(キラキラver.)
- ゼロワン＆バルカンカプセム(キラキラver.)
- セイバー＆ブレイズカプセム(キラキラver.)
- リバイ＆バイスカプセム(キラキラver.)
- ギーツ＆タイクーンカプセム(キラキラver.)
- ガッチャード＆マジェードカプセム(キラキラver.)
- ガヴ＆ヴァレンカプセム(キラキラver.)
- ゼッツ＆ノクスカプセム(キラキラver.)
- ゼッツ＆ドォーンカプセム(キラキラver.)
※本商品のセット内容以外は付属しません。
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