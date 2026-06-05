バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.」(各660円)を7月4日に発売する。二人のライダーがデザインされたキラキラ仕様のレジェンドカプセムで、「ver.01」には昭和・平成ライダーを、「ver.02」には平成・令和ライダーをラインナップする。

DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.01

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.01」には、昭和、平成ライダーをラインナップする。

ラインナップ

1号＆2号カプセム(キラキラver.)

BLACK&シャドームーンカプセム(キラキラver.)

クウガ＆ゴウラムカプセム(キラキラver.)

アギト＆G3カプセム(キラキラver.)

龍騎＆ナイトカプセム(キラキラver.)

ファイズ＆カイザカプセム(キラキラver.)

ブレイド＆ギャレンカプセム(キラキラver.)

響鬼＆威吹鬼カプセム(キラキラver.)

カブト＆ガタックカプセム(キラキラver.)

電王＆ゼロノスカプセム(キラキラver.)

キバ＆イクサカプセム(キラキラver.)

ディケイド＆ディエンドカプセム(キラキラver.)

W＆アクセルカプセム(キラキラver.)

オーズ＆バースカプセム(キラキラver.)

フォーゼ＆メテオカプセム(キラキラver.)

DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.02

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.02」には、平成、令和ライダーをラインナップする。

ラインナップ

ウィザード＆ビーストカプセム(キラキラver.)

鎧武＆バロンカプセム(キラキラver.)

ドライブ＆マッハカプセム(キラキラver.)

ゴースト＆スペクターカプセム(キラキラver.)

エグゼイド＆ブレイブカプセム(キラキラver.)

ビルド＆クローズカプセム(キラキラver.)

ジオウ＆ゲイツカプセム(キラキラver.)

ゼロワン＆バルカンカプセム(キラキラver.)

セイバー＆ブレイズカプセム(キラキラver.)

リバイ＆バイスカプセム(キラキラver.)

ギーツ＆タイクーンカプセム(キラキラver.)

ガッチャード＆マジェードカプセム(キラキラver.)

ガヴ＆ヴァレンカプセム(キラキラver.)

ゼッツ＆ノクスカプセム(キラキラver.)

ゼッツ＆ドォーンカプセム(キラキラver.)

※本商品のセット内容以外は付属しません。

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