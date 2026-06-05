バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.」(各660円)を7月4日に発売する。二人のライダーがデザインされたキラキラ仕様のレジェンドカプセムで、「ver.01」には昭和・平成ライダーを、「ver.02」には平成・令和ライダーをラインナップする。

  • 7月4日発売「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.」(660円)

    7月4日発売「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.」(660円)

DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.01

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.01」には、昭和、平成ライダーをラインナップする。

ラインナップ

  • 1号＆2号カプセム(キラキラver.)
  • BLACK&シャドームーンカプセム(キラキラver.)
  • クウガ＆ゴウラムカプセム(キラキラver.)
  • アギト＆G3カプセム(キラキラver.)
  • 龍騎＆ナイトカプセム(キラキラver.)
  • ファイズ＆カイザカプセム(キラキラver.)
  • ブレイド＆ギャレンカプセム(キラキラver.)
  • 響鬼＆威吹鬼カプセム(キラキラver.)
  • カブト＆ガタックカプセム(キラキラver.)
  • 電王＆ゼロノスカプセム(キラキラver.)
  • キバ＆イクサカプセム(キラキラver.)
  • ディケイド＆ディエンドカプセム(キラキラver.)
  • W＆アクセルカプセム(キラキラver.)
  • オーズ＆バースカプセム(キラキラver.)
  • フォーゼ＆メテオカプセム(キラキラver.)

DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.02

「DXレジェンドライダーカプセムランダムボックス タッグライダーキラキラver.02」には、平成、令和ライダーをラインナップする。

ラインナップ

  • ウィザード＆ビーストカプセム(キラキラver.)
  • 鎧武＆バロンカプセム(キラキラver.)
  • ドライブ＆マッハカプセム(キラキラver.)
  • ゴースト＆スペクターカプセム(キラキラver.)
  • エグゼイド＆ブレイブカプセム(キラキラver.)
  • ビルド＆クローズカプセム(キラキラver.)
  • ジオウ＆ゲイツカプセム(キラキラver.)
  • ゼロワン＆バルカンカプセム(キラキラver.)
  • セイバー＆ブレイズカプセム(キラキラver.)
  • リバイ＆バイスカプセム(キラキラver.)
  • ギーツ＆タイクーンカプセム(キラキラver.)
  • ガッチャード＆マジェードカプセム(キラキラver.)
  • ガヴ＆ヴァレンカプセム(キラキラver.)
  • ゼッツ＆ノクスカプセム(キラキラver.)
  • ゼッツ＆ドォーンカプセム(キラキラver.)

※本商品のセット内容以外は付属しません。

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