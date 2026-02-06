スーパーやコンビニで手軽に買えるカニカマ。サラダの具材やおつまみの定番として親しまれていますが、そんなカニカマを驚くほど簡単にグレードアップするレシピが今、大きな注目を集めています。

「カニカマ新感覚おつまみ」をInstagramに投稿したのは「さち | ワインが進む簡単レシピ(@sacchi_recipe)」さん。

動画で紹介されたのは、カニカマをライスペーパーで巻いて焼き上げ、わさびサワークリームにディップして食べるという技ありレシピ。この組み合わせはまさに新発想。ぜひ食べてみたくなりますね!

作り方はこちら!!

【材料 (1口大24個分)】

ライスペーパー 4枚

カニカマ 12個

〈わさびサワークリーム〉

サワークリーム 30g

わさび 3gから6g(お好みで)

【作り方】

1.ライスペーパーを水にくぐらせ、その上にカニカマを3個横に並べる

2.クルクルと巻き、6等分の一口大にカット

3.トースターで約10分焼き、いい香りがしてぷっくり膨らんできたら完成

わさびサワークリームをつけると、悪魔的なおいしさでお酒が止まらなくなるのだとか。

実際に作っている様子は、こちらの投稿動画からご覧いただけます。

〈 さち | ワインが進む簡単レシピ (@sacchi_recipe) 〉

この投稿は多くのユーザーの好奇心を刺激したようで、再生回数262万回以上、1.6万件のいいねを記録(2月5日時点)。「わぁぁぁあ 美味しそう」「美味しそうですね! カニかま好きなので作ってみます♪ わさびサワークリームも試してみたいです」「コスパ良いのにすごくご馳走だし美味しそう」「絶対美味しそう。サワークリームがサッパリしていてあうね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

この気になるレシピの注意点などについて、投稿主のさちさんに話をお聞きしました。

── 作る際に気を付けるポイントなどありましたら教えていただけますか?

トースターによって焼き加減が違うので、いい香りがしてきてカニカマが膨らんできたら出来上がりとなります!

── どんなお味なのか、改めてお聞かせいただけますか?

焼いたカニカマはふんわりとした食感が初めてのおいしさで、ぜひお試しいただきたいです! また、ワサビサワークリームも簡単にできるディップで、お肉お魚にも合う万能ソースで知っていて損ないレシピです!!

さちさんのアカウントでは、この他にも家族や友人に喜ばれる簡単おつまみレシピを多数紹介されています。手軽なのに特別感のあるレシピばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪