フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第4回が、23日(25:45～)にフジテレビで地上波放送。この放送終了後から、FODプレミアムで完全版が配信される。

MAZZEL

この番組は、MAZZELのKAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が、DUO(2人1組)となってさまざまなミッションに挑戦し、アーティストとしての成長を目指すもの。真剣勝負の挑戦を通して、それぞれの個性や新たな一面を浮き彫りにしてきた。

シーズン1では、和太鼓と声優、アーチェリーと社交ダンス、クライミングとサバイバルキャンプといった多彩なミッションに挑戦。DUOならではの関係性や葛藤、支え合いながら壁を乗り越えていく姿が大きな反響を呼んできた。

シーズン1の最終回となる第4回では、これまで以上に注目のミッションが待ち受けるほか、番組内での“重大発表”も予告。DUOで培ってきた経験が、最終回でどのような形として結実するのか。

なお、放送・配信に先駆け、FOD公式SNSではミッション挑戦後のメンバーによるアフタートーク映像も順次公開している。

(C)フジテレビ