funboxは、韓国や中国で大人気の韓国人クリエーターRotaryが描く人気キャラクター「Lovely MongMong」のライセンスグッズを2月17日より順次発売する。

「ぬいぐるみボールペン」(1,518円)は、ふわふわのぬいぐるみのボールペン。使うたびに癒されるキュートなモンモンがお仕事や勉強を頑張っているあなたをそっと見守ってくれる。

「前髪クリップ」(880円)は、半立体のマスコット付きクリップ。ちらりと八重歯がのぞく「にっこり」と、お花をつけて、ウインクしている「フラワー」の2柄が登場。前髪につけるのはもちろん、カバンのアクセサリーとしても使える。「ぬいぐるみ巾着」(1,485円)は、ぬいぐるみのようなふわふわの生地を使用しており、サイドのリボンを結ぶと、モンモンのお顔になる巾着。まるで、ぬいぐるみのようなキュートなアイテムは2柄展開。

「ホログラムシール」(418円)は、キラキラのホログラム加工がされているシール。個性豊かなモンモンが描かれている「ピンク」と、食べ物と戯れているキュートな「パープル」の2柄展開。

「ししゅうステッカー」(550円)は、モンモンのふわふわ感を再現して作られたししゅうステッカー。ニコニコとこちらに微笑みかけるデザインと、恐竜の"ヨンイ"をぎゅっ~と抱きしめるデザインの2柄展開。シールでも、アイロンでも貼り付け可能な2WAY仕様。

「アクリルミラーキーチェーン」(748円)は、スライド式のアクリルミラーキーチェーン。持ち運びしやすい大きさで、いつものポーチやバッグにつけて、外出先でもモンモンをたくさんアピールできる。

「シークレットハート缶バッジ」(550円)は、キュートなモンモンとヨンイが描かれた、つやつやオーロラ加工のハート型缶バッジ。全10種類でどのモンモンと会えるかはパッケージを開けてみてのお楽しみ。

Lovely MongMong (ラブリーモンモン)のキャッチコピーは「モンモンは、あなたを見守るふわふわのおともだち」。性格は、ちょっぴりぼんやりしているけれど、心はとてもやさしくてあたたかく、あなたが疲れたときもうれしいときも、そっと寄り添って「大丈夫だよ」と伝えてくれる。

2018年に韓国で誕生して以来、韓国や中国で大人気となり、2025年4月より日本で展開開始。全国各地でポップアップストアの開催や、原宿竹下通りでジャックプロモーションを実施するなど、着々と日本のファンの心を掴んでいる大注目のキャラクター。

(C)rotary_x.x All Rights Reserved.