お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が15日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。芸能人の“裏の顔”をぶっちゃけた。

岡村隆史

矢部の暴露に岡村も「その人誰?」と興味津々

「テレビの顔と違う顔の人って、いっぱいおるからね。みんなが思ってるのと全然違う」と切り出した岡村。「おかしな人やっぱ多いわ。芸能界って、おかしな人の集まりやで」と続けつつ、ある芸能人と食事に行ったときのエピソードを回顧。店員が注文を聞くも、「何にもしゃべらへん。うんともすんとも言わへん」態度だったといい、「マネージャーが、“うちの○○は一般人としゃべりませんので。私に言ってもらっていいですか”って。アホちゃう? なんでしゃべらへんねん!」と怒り交じりにぼやいた。

一方の矢部も、知り合いのヘアメイクが、ある芸能人にメイクをしようとしたところ、「無言で手を振り払われた」というエピソードを明かし、岡村は、「その人誰?」と興味津々。矢部にこっそり名前を教えてもらうと、「嘘やろ!? これは噓やわ。それはないわ」「この人はせえへん! それはない」と信じられない様子。「俺、思い当たるというか……。なんでかわかる? 顔触ったらあかん時期やねん。ビックリしはったんやと思う」とフォローすると、矢部は、「あんま言い過ぎたらバレるぞ」と慌てて制した。

ほかにも、「昔、一緒に仕事してて。バーッて売れて、天狗になるとか。“○○さん!”言うたら、ガン無視するとかさ。めちゃくちゃ言いたいもん、名前」「大女優に無視されながら。“あんた私のこと嫌いなんだって?”って言われて、“嫌いです”って言うたもん」と怒りが止まらない岡村。これまで、芸能人の“裏の顔”を散々目の当たりにし、「怖いよね。怖いところで仕事してますよ。芸能界っておかしなとこやねん」とつぶやくと、矢部も、「おかしなとこで長いことやれてるわ」としみじみ振り返っていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。