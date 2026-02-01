お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が29日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。機嫌をそこねて“楽屋から出てこない”芸能人に苦言を呈した。

岡村隆史

気分が乗らなくてもやるのがプロの仕事

矢部が、「日本の芸能界でも聞くよね。楽屋から出てこない話とか。これいるんすよ」と切り出すと、岡村も、「いるねん、ホンマに。6時間待って、ようやく出てきた」「出てこい! って。何を閉じこもる必要あんねん」と怒り交じりに暴露。矢部は、「なんで?って思う。誰に対してなのかわからへんけど。それやったら、仕事場に来なかったら、スタッフも対処法あるやろうけど。楽屋まで来て準備までして……」と不思議そうに語った。

岡村は、「どんな顔で出てくんやろうな?」といぶかし気に語りながら、「すごいよね。“気分が乗らないです”って言って、出てきはれへんとか。局に来るくせに、6時間出てけえへん」と吐露。矢部が、「人間やから乗らない日もあるけど。乗らない日も仕事してんねん。みんな」と指摘すると、「乗らなくてもやるのがプロの仕事」と同調し、「何回も言いますけど、芸能界って変なとこなんですよ。ホンマ変なやつらばっかり集まってきて」とぼやいた。

続けて、岡村は、「なんかうまいこといけへんかったなと思って。楽しくない収録になってもうたなと思ったら、総合演出みたいな方が来て。“今日○○さん機嫌が悪かったみたいで”って」というエピソードを明かし、「俺、忘れられへんねんな。“機嫌で仕事してるんですか!?”って言うて。二度とこの番組出ませんわって思った」「ありえんでしょ? “機嫌悪かったみたいで”って。機嫌で仕事しよんな、コイツと思って」と怒り心頭。

また、「罪悪感ないんかな? 自己嫌悪とか」と話す矢部に、「ないねん。ナメてんねん」とピシャリ言い放った岡村。「いろんな人たちを、技術さんとかスタッフさんもずっと待たしたまま、どうやってそこに立つんかな? 恐ろしいですよ」と苦言が止まらず、「芸能人って、本当にアホの集まりなんです。そんなんやと思っといてください。テレビなんてそんなもんです。アホばっかり集まってるんです。真面目に観んといてください」と呆れ返っていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。