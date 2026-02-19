マッチョに押し倒されて「これはダメ」　突如始まった密着シーンに騒然　『愛のハイエナ season5』

「これはダメ」。21歳女子大生が思わずそう漏らしたのは、マッチョ男性による“床ドン”パフォーマンスだった。突如始まった密着シーンに、スタジオも「えー!?」と騒然。

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

突如始まった密着シーン

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#7では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第3弾を配信。男性メンバーの脱落を経て、それぞれの恋心が揺れ動く。

整形総額95万円の現役上智大学生のなの(21歳)と2人きりになったマッスルバー店員のガッキー(28歳)は、マッスルバーで行われているパフォーマンス“床ドン”を披露。マッチョなガッキーに押し倒されて、至近距離で見つめられたなのは「これはダメ」とメロメロに……? 突如始まった密着シーンに、スタジオゲストのてんちむと おかもとまりも「えー!」「なにー!?」と騒然となった。

運命の告白タイムを目前に、親密度を上げる2ショットシーンが連発した今回。果たして、整形で人生を切り開いてきた女子たちの新たな恋は実を結ぶのか。

『愛のハイエナ season5』#7は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

