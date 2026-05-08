レバレジーズは5月7日、レバウェルが展開する医療・介護・保育・ヘルスケア業界特化の求人・転職プラットフォーム「レバウェル」の新CM「身近な人の決断」篇を、5月11日より放映開始すると発表した。2024年から続くCMシリーズの第3弾で、俳優の奈緒が看護師・介護職・保育士の3役を演じ、CM楽曲にはシンガーソングライターの絢香による書き下ろし新曲「WELL-come」を起用している。

「レバウェル」新CM メインビジュアル

新CMには引き続き俳優の奈緒が出演。身近な人の転職をきっかけに自らの未来にも思いを馳せる心の揺れを描いた内容で、看護師・介護職・保育士の3役を演じている。

撮影は3役を1日で行ったとのこと。介護職のシーンでは、介助指導のもと入居者をベッドから車椅子へ移動させる動きに挑戦し、実際の介護職に近い所作を細かく確認しながら丁寧に作り上げたという。保育士のシーンでは前髪を上げピンクのエプロン姿で登場。監督の「間を大切に」という指示を受け、同僚の発言への驚きや戸惑いを絶妙な間で表現した。看護師のシーンでは、先輩に「じつは私も…」と切り出せないもどかしさを表情と間合いで繊細に演じた。

CM楽曲「WELL-come」は、2026年にデビュー20周年を迎えた絢香が本作のために書き下ろした楽曲。「誰かを想って差し出した手が巡り巡って自分を支える強さへと変わる」という「優しさが循環する力」への想いが込められているという。作詞・作曲はともに絢香が担当している。





新CM カットシート







新CM カットシート

放映は30秒版と15秒版の2種類で、関東・関西・中京・福岡・北海道・新潟・静岡・富山・広島の各地域で展開される。

「身近な人の決断＿総論」篇（30秒）

動画URLは、「身近な人の決断＿総論」篇（30秒）、「身近な人の決断＿総論」篇（15秒）、「身近な人の決断＿看護」篇（15秒）、「身近な人の決断＿介護」篇（15秒）、「身近な人の決断＿保育士」篇（15秒）。

編集部メモ

レバウェルのCMシリーズ『今日までの日々を、力に変えて。』では、奈緒が看護師・介護職・保育士の3役を演じ、異なる角度から繊細な心情の動きを表現している。第1作は2024年2月に、第2作は2025年1月から放映され、「泣けるCM」として話題を集めた。またこれまでの2作では、シンガーソングライターのスガシカオによる書き下ろし楽曲「あなたへの手紙」を起用していた。