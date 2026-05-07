乃木坂46賀喜遥香「見覚えのあるお名前がいっぱい（笑）」『乃木坂LOCKS!』5周年を記念した“手作りアルバム”に感激

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月30日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いた“寄せ書きアルバム”に目を輝かせる場面がありました。＜リスナーからのメッセージ＞「『乃木坂LOCKS!』5周年おめでとうございます！ 突然ですが、4組の生徒から喜びと感謝の想いを届けたくて、生徒有志で寄せ書きアルバムを制作しました！ 届いていますでしょうか？『SCHOOL OF LOCK!』ということで全体的に黒板をイメージしつつ、放送後記風の寄せ書きメッセージと、遥香先生や『乃木坂LOCKS!』にまつわるイラストを散りばめて、5年間の歩みをまとめてみました。イラスト同好会の方々にもご協力いただき、とても豪華になったと思います！毎週、遥香先生の声が聴けるのは本当に貴重ですし、『乃木坂LOCKS!』はファンにとってもかけがえのない場所です。6年目も引き続き、ときにオタクでときにあわあわしながら、遥香先生らしい明るく楽しく優しさ溢れるラジオが聴けるのを楽しみにしています！」（埼玉県）賀喜：ありがとうございます！ そして、アルバムも届きました～！ タイトルがエヴァンゲリオンみたいになってる（笑）。あと、後ろに制作陣の名前が映画のスタッフロールみたいに書いてあります。私のイラストも描いてあってうれしい～！賀喜：まだ中を見ていないので、今ここで見てみたいと思います。これはどうなっているんだろう……なるほど！ 本のタイプじゃなくて、パラパラって開けるタイプだ。すごい！ メッセージもいっぱい書いてくれてうれしい！ 見覚えのあるお名前がいっぱいある（笑）。裏は年表みたいになってる！「乃木坂LOCKS!」開講からの写真も全部貼ってある！ 放送後記に投稿されている、私が描いたイラストの写真も全部貼り付けてくれていて……すごい！ 私っていろいろやってるんだな（笑）。懐かしいですね、かわいい～！賀喜：私もこういうのを作るのが好きなんですよ。絵を描くのも好きだし、工作も好きだから。でもね、だからこそ、これを作るのにどれぐらいの時間がかかったんだろうって。気力もいるだろうし、「この人に送りたい！」って本当に想ってくれているから作ってくれたんだなって思うので、ありがとうございます！これからももっと（思い出を）更新していけるように、ここにメッセージを書いてくださってない方も含め、いろんな方が聴いてくださっていると思うので、乃木坂46の魅力もそうですけど、楽しいラジオを作っていけるように頑張ります！ うれしい！ ありがとうございます！――この後も、遥香先生が生徒から届いたメッセージを紹介していきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info