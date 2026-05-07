CMで初共演も別日に撮影、紅白歌合戦でもニアミス…津田健次郎が会いたい"お笑い芸人"とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。今回の放送では、AOKIの新CMで共演したダイアン・津田篤宏さんについて語りました。

◆お会いしたかった！

津田健次郎：AOKIさんのCMで、ダイアン津田篤宏さんと共演させていただきました！ まさかのダイアン津田さんが、（撮影で私が着た）スーツの声としてしゃべっているというものですけれども、残念ながら別撮りだったんですよ。だから、お会いできていない……お会いしたかった！

実は僕、昨年のNHK紅白歌合戦に出演させていただいたのですが、ダイアンさんが副音声（紅白ウラトークチャンネル）をやっていらっしゃったんです。リハーサルで僕が舞台上にいたときに、「ダイアンさんがいらっしゃるな、客席のあそこのブースに！」っていうことが分かったんですよ。

だから、ご挨拶したいなと思っていたんですけど、こちらのリハで段取りをいろいろ確認しているときに、ダイアンさんたちが（控え室に）戻ってしまったんです。しかも、そこから現場もバタバタしていたので、ご挨拶できなかったんですよね。なので、また機会があれば……という感じですね。

また、その撮影では「ゴイゴイスー」ポーズも撮らせていただいて、ありがたいお話ですよ。お会いできる日を本当に楽しみにしております！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking