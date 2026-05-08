乃木坂46賀喜遥香「栃木と群馬と茨城は北関東の仲間ですから！」幼少期の“群馬県”の思い出を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月30日（木）の放送では、群馬県に住む生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「息子が遥香先生のファンで、一緒に応援しているうちに私もファンになりました。昨年は神宮のライブにも息子と参戦し、今年もバスラ2公演に参戦予定です。私は群馬県に住んでいるのですが、遥香先生は群馬に来たことがありますか？ 群馬は温泉しかないイメージかもしれませんが、おいしい食べ物もたくさんあるので、ぜひ来てほしいです」（群馬県 56歳）

◆子どもの頃の“群馬の思い出”

賀喜：お母さん（笑）！ 息子さんと一緒に来てくださってありがとうございます！ お2人で私のことを応援してくださっているのかな？ バスラ（14th YEAR BIRTHDAY LIVE）も来てくださるということで、ぜひ待っています！ 頑張るので私のことも見ていてください！

群馬県に住んでいるということですが、私は栃木県に住んでいました。お隣です（笑）。『温泉しかない』なんてイメージないですよ！ 私は、おばあちゃん家が大阪にあるので、小学生のときは、車でお母さんとお父さんと弟と一緒に大阪に行くことが多かったんですけど、その帰りに、群馬に寄り道したりしていました。私の家族は、あまりみんなで旅行するタイプじゃなかったから、それが楽しかったなっていう思い出があります！

栃木と群馬と茨城は北関東の仲間ですから、私は勝手に肩を組んでると思ってるんだ。「私たち仲間だよね！」って（笑）。でも、改めて考えたらちゃんと旅行したことはないかも。だから、行ってみようと思います。「ここがいいよ！」みたいな観光地とか、楽しいところがあったら教えてほしいな～。

そして、たまに「息子がきっかけで乃木坂46、かっきーのことを知りました」という親御さん世代のメッセージをいただけるのがうれしいですね！ そのきっかけが息子さんや娘さんからだから、「家族のなかで、私が話題にあがることも多いのかな？」「一緒に『乃木坂LOCKS!』を聴いてくれているのかな？」って想像すると、うれしいなって思います。ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info