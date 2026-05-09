元サッカー日本代表・柿谷曜一朗「オランダには隙がある」W杯グループリーグで日本が戦う3ヵ国を徹底分析

藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。5月2日（土）の放送は、元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんが登場！ 本記事では、6月から開催される「FIFAワールドカップ26（以下、W杯）」において、日本がグループリーグで戦う3ヵ国について語った模様をお届けします。柿谷曜一朗さんは、1990年生まれ、大阪府出身。Jリーグ・セレッソ大阪の下部組織で育ち、クラブ史上最年少の16歳でプロ契約。「ジーニアス」のニックネームでファンから愛され、2014年のブラジルW杯メンバー入りするなど活躍し、2025年1月に現役を引退。現在は解説者やアンバサダーとして活動しています。藤木：さあ、6月から始まるW杯！ 日本はグループFで、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦することが決まっています。大事になってくるのが初戦だと思いますが、相手はFIFAランキング7位のオランダです。オランダのサッカーの特徴はどういうところですか？柿谷：4-3-3が基本的なフォーメーションになるんですけど、特にウイングに強力な選手たちがいるので、縦に速いサッカーもそうですが、外からどんどん中に入って、一気にスピードを上げてくるような展開になるんじゃないかなと思います。なので、日本としては、サイドの守備はもちろん求められると思いますが、（オランダは）そこに隙があるんですよね。個に頼りすぎている部分があるので、その展開になる前に奪ってしまえば、逆に大きな穴になってチャンスが生まれる。だから、守ってばかりというよりは、自分たちから（積極的にボールを）奪っていく。そうすれば、オランダも上がってこられないので、主導権を握れるんじゃないかなと思っています。藤木：2戦目はチュニジア代表と戦いますが、チュニジアはどんなチームですか？柿谷：基本的には、守備をしっかり固めるスタイルで、人数をかけて攻めるというよりは、少ない人数でゴール前に迫っていくようなチームなので、どちらかというと、前回大会のコスタリカのようなイメージですね。とにかく、日本がボールを持ち続けると思います。ここは勝ち点3を必ず獲りたい相手だと思いますし、初戦のオランダにどういう戦い方をするかということと、チュニジア対スウェーデンがどういう試合をして、どちらが勝ち点を獲得するか、というところでも変わってくると思います。たとえ、日本がオランダに負けたとしても、チュニジアがスウェーデンに負けていれば、また戦い方が変わってきますし、もしチュニジアが勝ったら、より強固な守備を築いてくると思うので、そのときの状況にもよると思いますね。藤木：そして、最後3戦目のスウェーデン代表は、ヨーロッパ予選では苦しみましたけれども、去年10月に（グレアム）ポッター監督に交代となりました。もともと三笘（薫）選手がブライトン（プレミアリーグ）に加入したときの監督ですよね。柿谷：そうです。ポッター監督は、スウェーデン（のリーグ）4部のチームから監督としてのキャリアをスタートさせて、そのチームを1部まで上げているんですよ。なので、スウェーデンでは受け入れられている監督で、何ならもう2030年まで契約をもらっていますし、気持ちの余裕もあったと思うんです。あと、（イングランド出身ながら）スウェーデン語を話せるんですよ。選手たちも、母国語で伝えてくれる監督と、通訳を介して伝える監督とでは信頼度も変わってきますし、伝えたい言葉も変わってくるので、そういった意味でも、選手たちはやりやすいんじゃないかと思います。藤木：監督交代がプラスに働くとなると、日本にとっては少しやっかいな相手ですよね。柿谷：実は、ポッター監督って結構戦術家なので、ブライトンのときのように“後ろからしっかりつなぐ”とか、組織的にチームとしてまとめ上げる力はあるんですね。ただ、今回はW杯に出るための交代で、プレーオフ2試合をすごく硬いサッカーで戦ったんですよ。また、ケガをしていた選手もこれから戻ってくるので、もしかすると、予選やプレーオフとは違う戦い方をW杯で準備してくる可能性があります。藤木：交代した直後というのは、とりあえずできることだけやっていたけれども、戦術家だけに、本番までにいろんなことを練ってくるんじゃないかと。柿谷：それを実行できる選手は揃っています。なので、（グループリーグは）スウェーデンと戦うまでに“スウェーデンに勝たないと突破できない”という状況をつくらないことが一番かなと思います。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM