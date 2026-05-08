ふみの「“愛”を理由に善と悪が揺らぐ瞬間を書きました」ドラマ主題歌として書き下ろした新曲「よくあるはなし」に込めた思いを語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。5月2日（土）の放送は、シンガーソングライター・ふみのさんが登場！ 本記事では、5月8日（金）配信リリースのサードシングル「よくあるはなし」について伺った模様をお届けします。潮：ふみのさんは、BMSGとちゃんみなさんが手掛けたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者のなかから選ばれたファイナリスト10名の1人として注目を集めました。今年1月11日に、ちゃんみなさん主宰の新レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとしてデビュー。デビュー曲「favorite song」は、ちゃんみなさんが作詞作曲を担当し、 続く3月にリリースしたデジタルシングル「ホットライン」からは、ご自身で作詞作曲を手掛けています。遠山：どうですか？ デビューして4ヵ月くらいが経ちましたが。ふみの：いやもう早いですし、ついこのあいだのようです。遠山：まあ、実際に“ついこのあいだ”ではあるんですけどね（笑）。ふみの：たしかに（笑）。遠山：ふみのさんは、オーディションに参加する前から、SNSでギターの弾き語り動画の投稿をずっとされていた？ふみの：そうなんです、高校生のときにやっていました。遠山：その時点から反響はありました？ふみの：徐々に「あ、最近すごくたくさんの人が見てくれるな」みたいなのを感じていましたね。遠山：それによって、自分の作る曲とか出てくる言葉とかも変わったりしました？ふみの：当時は友達とやっていたんですよ。画面の外に友達がいて、朝みんなで学校に行って、友達が聴きたいって言った曲をその場で弾く、みたいな。遠山：いいね！ふみの：本当に友達に向けて歌う延長線上で（動画を）あげていたので、“誰かに向けて歌う”みたいなところでは、やっていて良かったなと思います。遠山：ふみのさんは、サードシングル「よくあるはなし」を5月8日（金）にデジタルリリースされます。遠山・潮：おめでとうございます！ふみの：ありがとうございます！遠山：こちらがドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（テレビ朝日系）の主題歌になっていますが、この話がきたときは、どんなことを思いました？ふみの：いや「もうれしい……！」って（笑）。遠山：両手でガッツポーズしてしまうくらい。潮：なりますよね、ドラマの主題歌ですもんね。ふみの：「やった！」ってなりました。遠山：それはどういううれしさなのですか？ふみの：“書き下ろし”って、自分のなかですごくやってみたい挑戦だったので、それが今この段階でできるのがすごくありがたいことだなと思ったし、うれしいなと思いました。遠山：（楽曲制作にあたって）まずは台本とかストーリーを読むところから始めたのですか？ふみの：Season3なので、まずSeason1、Season2をめっちゃ観ました。遠山：そうか！ふみの：もう2、3回は通しで観ました。遠山：そこから、曲をどういう風に作っていくのですか？ふみの：事件を取り扱っていくドラマで、それが1話完結なんですよ。それが特徴的だなと思ったのと、その事件一つひとつが、“復讐のために”とか“誰かを助けるために”とか、ある意味“愛”で何かをやってしまった事件を取り扱っているなっていう印象がすごくあって、それをテーマに書きました。遠山：“正義か悪か”というよりも、複雑な出来事だったり、心模様だったりを言葉やメロディに落とし込んでいるのが今回の楽曲？ふみの：そうですね。“愛”を理由に、善と悪が揺らぐ瞬間みたいなところを書きました。遠山：そんな曲のタイトルが「よくあるはなし」っていうことにも、俺は改めてドキッとしたんですけど、このタイトルはいつ生まれましたか？ふみの：タイトルは、いつも最後の最後まで悩んじゃうんですよ。今回も悩んだんですけど、結局、少し重たいテーマなんですけど、それって誰にでもあることだよなって私的に思って。もう一歩を踏み込んでしまっているかもしれないし、きっと、その一歩を踏み込んでしまっている人って、途中ではそのことに気づけないというか、全部終わった後に気づけることなのかなと思って。だから、“誰にでも起こり得るよ”っていう注意喚起じゃないけど、“危ないかもしれないよ”っていう意味を込めて「よくあるはなし」にしました。次回5月9日（土）の放送は、BE:FIRSTのSHUNTOさん、LEOさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ