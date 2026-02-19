ジャルパックは、日本が世界に誇る豪華客船「飛鳥II」で航路をたどる、北海道 稚内・留萌への特別なツアーを販売している。出発日は6月。

ジャルパック「飛鳥IIクルーズ 豪華客船で行く至福の船 小樽発着 A-plus 北海道 ～稚内・留萌～」

同ツアーは、ノスタルジックな小樽を起点に、稚内や留萌、礼文島、利尻島など、ベストシーズンを迎えた最北の地を、豪華客船「飛鳥II」で巡る感動の船旅。

新千歳空港から小樽・札幌間の移動は、往復ともに、快適な送迎タクシーでスムーズに移動。小樽では、出港前に「小樽 福鮨」にて、近海で獲れた旬の寿司ランチとドリンク(1杯)が用意されている。

小樽「福鮨」ランチ

小樽を夕方に出港すると、洋上では、食材の宝庫・北海道が育んだ肉・魚・乳製品をふんだんに使用した絶品料理と、ショーやコンサート、映画などのエンターテイメントを堪能しながらゆったりと過ごすことができる。

洋食ディナー

船は、翌朝稚内へ入港。「日本最北端の地」宗谷岬や、利尻富士を望む利尻島、色鮮やかな高山植物が咲く礼文島など、この時期しか見られない絶景を満喫し、その翌朝には、北海道人気スポットへの玄関口留萌へ。ラベンダーが見頃を迎える富良野の鮮やかな花畑や、動物本来の姿が見られると人気の旭山動物園などを楽しむ寄港地観光ツアー(別料金・定員制)も用意されている。

礼文町

コースは、6月28日出発の「4日間クルーズ満喫コース(東京・大阪・名古屋・仙台発)」と、6月27日出発の小樽または札幌での前泊がセットになった「5日間前泊札幌+クルーズコース(全国各地発)」「5日間前泊小樽+クルーズコース(全国各地発)」の3つ。

ジャルパック「飛鳥IIクルーズ 豪華客船で行く至福の船 小樽発着 A-plus 北海道 ～稚内・留萌～」

いずれのコースも、申し込みは6月5日12時まで。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

