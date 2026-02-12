ジャルパックは、秋田県大仙市で4月25日に開催される花火大会を鑑賞するツアー『「秋田大曲花火―春の章―」～夜空の花に酔いしれる～2・3日間』を販売している。

100年以上の歴史を誇り、日本屈指の技術力を誇る「大曲の花火」。毎年4月に開催される「春の章」は、次世代を担う若手花火師たちの情熱がぶつかり合う「新作花火コレクション」や、海外の花火マイスターによる彩り豊かな演出など、夏とはひと味違う独創的なプログラムとなっている。

ジャルパックでは、混雑を気にせず大迫力の花火に没入できる「観覧席(イス席)」を確保。花火大会をより一層楽しむための鑑賞グッズとして、軽食や飲み物、ペンライトなども用意されている。また、大規模な花火大会で課題となる会場への移動も、ジャルパックならスマート。秋田市内～会場まで同ツアー客専用の貸切バス送迎が用意されており、現地係員も同行する。

男鹿のなまはげ

コースは、行程の自由度が高く、自分のペースで楽しめる「フリーコース」と、貸切バスで男鹿エリアを巡る「観光付きコース」が用意されており、それぞれ2日間・3日間から選ぶことができる。観光付きコースでは、男鹿半島を花火大会の翌日に貸切バスで巡り、「なまはげ館」や「男鹿真山伝承館」の見学のほか、物産・特産が揃う道の駅や「ゴジラ岩」にも立ち寄る。

ゴジラ岩

出発日は、2日間コースが4月25日、3日間コースは4月24日となっており、全国各地から出発可能。羽田発の場合の旅行代金の目安(ツイン、食事なし/2名1室利用)は、観光付きコースが2日間8万7,800円、3日間が8万8,600円。フリーコースは、2日間が7万500円、3日間は7万1,200円となっている。

ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。