ジャルパックは2月12日より、「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026オフィシャルツアー」を販売している。

「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE」は、多彩なアーティストが集結する札幌の音楽フェスで、「大和ハウス プレミストドーム」(札幌ドーム)にて開催される。

初のオフィシャルツアーとなる同ツアーは、同フェスの1日分のチケットとオフィシャルツアーでしか体験できない限定特典が付いた、JALダイナミックパッケージ。席は、ステージ全体を見渡せる、スタンド正面エリアの「JALスーパービューシート」(着席指定席)を確約。

また、限定特典として、通常は入ることのできない開演前のステージに上がれる特別なプログラムや、ロビーエリア(グッズエリア)への先行入場、混雑を気にせずグッズをいち早く手に入れることができるグッズ先行購入権が用意されている。

出発地や宿泊先は自由に選択することができ、前後泊を札幌以外のエリアと組みあわせることや、旅行中日のフライト予約も可能。さらに、オプショナルプランにてもう1日分のチケットを追加購入することもできるなど、旅のカスタマイズは自由自在。

イベント開催日は、4月18日および4月19日。同ツアーの発売期間は2月12日～4月3日までとなっており、販売予定枚数に達し次第販売終了となる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。