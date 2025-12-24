ジャルパックは、北海道のプロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」をテーマにした特別企画ツアー「全緑応援!レバンガ北海道JALオリジナル観戦チケット付きツアー」を発売している。設定期間は2026年5月3日までの特定日。

「がんばれ」の逆さ言葉で名付けられた北海道発のプロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」。B.LEAGUE B1 東地区の熾烈な戦いの中、会場での観戦は東地区上位を争う熱気に包まれている。(2025年12月22日現在)

そのレバンガ北海道をテーマとした「全緑応援!レバンガ北海道JALオリジナル観戦チケット付きツアー」は、ゴール下の迫力あるJAL特別シートでの観戦に加え、選手サイン入りグッズがついた、バスケットボールを満喫できる内容となっている。

JAL特別シートでの観戦チケットは、ホーム側・アウェイ側それぞれゴール下両サイドに観戦席が設置され、ゴール下で試合を見ることができる。

また、JALオリジナル特典として、ファンブースターの参加者には、レバンガ北海道選手のサイン入りグッズが用意されており、基本的に希望の選手のサインが手に入る。ただし、状況により希望選手以外になることもある。一方、アウェイブースターの参加者には、アリーナ売店で利用可能な1,000円チケットが用意されている。

さらに、ジャルパックならではのおもてなしとして、「北海道ジンギスカン蝦夷屋」「炭火焼肉 一発ドン」にて食事メニューを注文した参加者には、おすすめの一品を。札幌市中央卸売・場外市場「北のグルメ」に来店した参加者には、「北海道産とろろ昆布20g(1袋)」がプレゼントされる。

設定期間は2026年5月3日までの特定日。出発の7日前までに予約する必要があるが、ファンブースターで、希望選手のサイングッズを選択する場合には、14日前までの予約および希望選手を連絡する必要がある。詳細は、「全緑応援!レバンガ北海道JALオリジナル観戦チケット付きツアー」専用ページにて、確認のこと。