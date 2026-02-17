ジャルパックは、4月12日に開催される「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」のパスポート付きツアーを販売している。

東京ディズニーシー(R)では、2026年4月15日～2027年3月31日までの期間中、25周年記念イベント「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催される。

本ツアーは、同イベントを一足先に楽しむことができるプランで、4月12日に通常営業後(19時半～22時半)の東京ディズニーシーを貸切にして開催される、一夜限りの「“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」に参加できるパスポートが付いたツアーとなっている。

往復航空券と宿泊がセットになっており、羽田空港⇔東京ディズニーリゾートの移動には往復空港バスを利用することが可能。また、ジャルパックオリジナル「ダブルファスナーポーチ」(1人1個)と「ポップコーンバケット引換券」(1グループ1個)の特典も用意されている。

さらに、通常営業時間帯の東京ディズニーランド(R)1デーパスポートを別途購入すれば、東京ディズニーランド(R) ファンタジーランド・フォレストシアター「ミッキーのマジカルミュージックワールド」鑑賞席を、追加代金なしで事前予約することもできる。

スペシャルナイトの開催日時は4月12日の19時半～22時半、ツアー設定日は4月11日、4月12日出発限定となっている。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。