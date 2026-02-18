千葉県にある「市川市動植物園」には、どうやら情報屋がいるようです。

噂話仕入れてそうな近づき方

(@ichikawa_zooより引用)

こちらは、シロテテナガザルのアイちゃんです。揉み手しながら(実際はしてないけど)背中を丸めて近づいてくるアイちゃん、何かうまい話しでもあるのか?と思いきや……。後半は、キラキラお目目でこちらの顔を下からのぞき込み、ちょっと儚げな表情も見せちゃったりして。この可愛さは反則です!!

この動画が公開されると、SNSでは「可愛い顔した猿やなー」「おめめキラキラ」「めっちゃゴマすってるww」「揉手でやってくるの可愛い」「人間でないのが不思議」「うちの会社の情報屋だw」「イカン…惚れてまうやろ」といった反応が続々と。すでに9万を超えるいいね(2月17日時点)を獲得するなど、アイドル並みの人気ぶりです!

また、アフレコして楽しむ人も続出。

「ちょっとちょっと奥さん聞いた〜??

「耳寄りな話があるでゲスよ旦那しゃん」

「ちょいとちょいと旦那。旦那のお耳に入れていただきたい話がありゃしてね……」

「えっへっへっへ、旦那ァ、ちょうど良いところにおいでなすった。こんな話を小耳に挟んだんでやんすがね…」

うまい!! どれもそれっぽくて面白いですね。

さて、多くの種類のサルを飼育している同園では、3月20日より、クラウドファンディングにて完成したおさるさんたちのシェアルーム「おさるーむ」がオープンします! 自然体のおさるさんたちを間近で観察することのできる楽しい施設になっているそうです。オープンが待ち遠しいですね。