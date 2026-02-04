今年も箱根駅伝では、熾烈なシード権争いが繰り広げられましたが、那須どうぶつ王国(栃木県)では、意外な生き物がデッドヒートを展開!!

その様子を収めた動画がSNSにアップされると、大きな反響とともに2.4万(2月4日時点)ものいいねが寄せられています。

🦭🦭

お散歩から帰宅

みなと&笑子

(@nakprstaffより引用)

遠くからバインバイ～ンと勢いよく突進してくる2頭のアザラシ、あっという間に目の前まで。速くないですか!? まさか、アザラシが陸上でこんなにも速く動くとは、びっくりです。推進力がすごい!!

この動画が公開されると、「陸上歩行なのに早すぎん!?」「ボヨンボヨンかわいい」「脳内で バインバインと音がしました」「Wぽよんぽよん何回も見てしまう」「ちょーかわいい めっちゃかわいい」「ボブスレー出てもらいたいなー」などなど、想像以上の速さに驚きの声があがるとともに、その様子にみなさんほっこり。雪上を楽しそうに跳ね駆けるゴマフアザラシ、たまらなく可愛いですよね。

ちなみに、同園ではほかにも様々な生き物が全力疾走中!

羊が群れで走る「ニュージーランドファームショー」、猛禽類が高速で飛行する迫力満点の「BROAD」、さらに、今の季節だと、ジェンツーペンギンたちが長さ約40mのコースを走り、泳ぎ、ジャンプして走破するイベント「ジェンツーラン」も開催されています。ヨチヨチ歩くだけじゃないジェンツーペンギンたちの姿は必見です!

生きものたちの意外な姿を観ることができるのも、動物園ならでは。ぜひ、その目で彼らの“本気の瞬間”を確かめてみては?