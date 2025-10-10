昼間、お茶目で活発な姿を見せてくれるプレーリードッグ。閉園後はさぞ疲れて休んでいるのかと思いきや……

【大渋滞】

閉園後にプレーリードッグのお部屋を覗くと、みんな仲良く並んでお食事中でした🫶

(@itozu_zooより引用)

モグモグむしゃむしゃと夢中になって餌を食べるプレーリードッグが、1、2、3… 6匹。ほっぺとほっぺがくっつく程の距離感で身を寄せ合い、一心不乱に食べる姿、可愛すぎませんか!? もふもふ動く12個の頬袋が最高です!!

この動画を観た人からは、「なんて可愛い食べ方なんでしょう」「可愛いすぎて画面越しにナデナデしてしまいました」「仕事もしないでずっと見ていたい」「和むなぁ～」といった声が。これは延々と見ていられますね。

さて、この子たちが暮らしているのは、北九州市にある動物園「到津の森公園」。約80種470頭羽の動物たちが暮らしているのだとか。ようやく涼しくなってきたことですし、秋の行楽シーズンに、足を延ばしてみてはいかがでしょうか?