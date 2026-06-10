星野リゾートと⻘森県、日本航空(以下「JAL」)は2026年6月1日～2027年3月31日の期間、「のれそれ青森旅キャンペーン2026」を実施している。

のれそれ青森旅キャンペーン2026

現在、JAL東京(羽田)－三沢が暫定的に1日4便運航している。4便化が定着することで、青森県への交通の利便性がより高まる。2022年より青森県とJALと星野リゾートの3者で「のれそれ(青森の方言で、目一杯という意味)青森旅キャンペーン」を実施し、4便化定着を目指した取り組みを継続してきた。これまでの取り組みや4便化による効果もあり、昨年度の同路線の年間搭乗者数は27万人を超えるなど、大きな賑わいを見せている。

今年は、この4便化によって生まれる時間のゆとりに着目し、「80分のフライトで、34時間分の青森にハマる」をテーマに展開する。提案するのは、羽田から最短80分のフライトでアクセスできる近さを活かし、現地で最大約34時間、青森の自然・食・文化をたっぷりと満喫できる「新しい形の青森旅」。期間中は、航空券と宿泊、特別体験がセットになったパッケージプランを販売し、青森の魅力を余すことなく体験できる旅を提供する。

のれそれ青森旅キャンペーン2026

80分のフライトで、34時間分の青森にハマる

往路の初便と復路の最終便を組み合わせることで、現地での滞在時間は最大約34時間に延びる。昼前には青森の地に立ち、翌日の夕方まで滞在でき、時間に追われることなく青森を巡ることができる。羽田から最短80分というコンパクトな移動で、食・文化・自然などの青森の魅力を余すことなく満喫できる。

特典付きのオリジナル宿泊プランを販売

JALダイナミックパッケージにて、航空券と宿泊、そして本キャンペーン限定の特別な体験がセットになったオリジナルプランを販売している。対象期間は2026年6月1日～2027年3月31日宿泊。宿泊施設は「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)、「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)となる。

フライトと宿泊を自由に選択できるJALダイナミックパッケージの特性を活かし、旅の目的に合わせた柔軟なスケジュールを組み立てられる。さらに、周辺観光や交通手段のオプションプランを組み合わせることで、到着直後から出発の間際まで、青森の自然や食、文化などの地域の魅力を余すことなく楽しめる。

個性の異なる2つの宿が提案する滞在モデル

4便化により生まれた時間のゆとりを活かし、個性の異なる2つの宿が34時間の滞在モデルを提案する。

祭りの熱気や市場の活気にどっぷり浸かる

青森屋では、祭り本番さながらの熱気を体感できる館内アクティビティ「みちのく祭りや」や、八戸市民の台所「八食センター」巡りなど、"やりたい"を全部詰め込んだ大人の欲張り満喫旅を提案する。

1日目

09:30 三沢空港到着

10:00～13:00 青森県立三沢航空科学館を見学

15:00 青森屋に到着、方言体験プログラム「よぐきたねカウンター」でチェックイン

15:30 温泉「浮湯」で一息ついた後、じゃわめぐ広場で季節の祭りを楽しむ

17:15～ ビュッフェレストラン「のれそれ食堂」にてまぐろや郷土料理に舌鼓

21:00～22:00 「みちのく祭りや」にて青森四大祭りのショーを観覧(HPより要事前予約)

2日目

07:00～07:45 朝風呂文化を体感しに「元湯」へ

08:00～08:10 津軽弁ラジオ体操で一日の準備を整える

10:30 チェックアウト

11:00～13:00 「八食センター」を巡り、「七厘村」で焼き立ての海鮮を頬張る

13:20～14:15 八戸酒造で蔵見学(平日限定、電話より要事前予約 )

14:35～16:00 史跡根城の広場を見学し、郷土玩具「八幡馬」の絵付けを体験

16:20～17:30 八幡馬の発祥の地でもある南部総鎮守「櫛引八幡宮」を参拝

19:10 三沢空港を出発

国立公園の自然とアートにどっぷり癒される

奥入瀬渓流ホテルでは、四季折々の自然と十和田市が誇る現代アートを巡る、感性を満たす34時間の滞在を提案する。

1日目

09:30 三沢空港到着

12:45～14:15 八甲田ロープウェーで山頂まで上がり地上よりも涼しいエリアを散策

15:00 奥入瀬渓流ホテルに到着、チェックイン

17:30～20:30 フレンチレストラン「Sonore」で青森の恵みと渓流の瀬音を楽しむディナー

21:00 渓流露天風呂に入り、渓流の音を聞きながら一日の疲れを癒す

2日目

06:00～08:00 渓流シャトルバスに乗り、清々しい空気に包まれた奥入瀬渓流を散策

08:30～09:30 渓流テラスの特等席で朝食を

10:00～11:00 奥入瀬ランプ制作体験で旅の思い出づくり

11:00 チェックアウト

11:05～12:35 渓流オープンバスツアーで、風を感じながら奥入瀬渓流14kmの絶景を楽しむ

13:30～16:30 「十和田市現代美術館」でアート鑑賞、西沢立衛、安藤忠雄、隈研吾が手掛けた十和田市の街並みを散策

19:10 三沢空港を出発