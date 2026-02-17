フランスのアルプス地方で、フランス人のご主人と3歳の娘さんと暮らしている「さわこ」さんは、 YouTubeチャンネル「さわ フランス暮らし - Sawa France」にて、日々のフランス暮らしの様子や、美しい街や自然、フランスの情報を動画にして紹介しています。

その動画の中から今回は、「日本のお土産にフランス人夫が大喜び!感激した〇〇とは?」をピックアップ。京都にひとりで行くことになったさわこさんが、ご主人や娘さんのために選んだお土産とは? そして家族はどんな反応をみせたのか? その様子をのぞいてみましょう!

娘さんのために選んだ日本土産とは?

YouTubeチャンネル「さわ フランス暮らし - Sawa France」(@sawakofrance)

まずは、3歳になる娘さんの分から。ハロー・キティが大好きだという娘さんには、デザインの可愛さと、中に水が入っているような仕掛けが楽しいサンリオの「コップ」をプレゼント。

水が入っているような仕掛けが楽しいサンリオのコップ

日本ではよく見るコップですが、プラスティック製で割れにくい点もポイント高いですよね。さわこさんがカメラに向かって紹介していると……「私の!」と言わんばかりに駆け寄ってきた娘さん。さっそく、コップにお水を注いでゴクゴク。嬉しそうですね。

可愛いサンリオのコップで嬉しそうにお水を飲む娘さん

このほかにも……キティちゃんの「絆創膏」「キーホルダー」「歯ブラシセット」「ヘアクリップ2つ」「ペン」「キラキラボールペンセット」。どれも日本なら文房具コーナーなどで簡単に購入することができるけれど、フランスではなかなか買えないものなのだとか。

また、今や入手困難なラメラメぷっくりシールや、お箸を上手に使えるようになる「子ども用お箸」も。

娘さんのために買ってきたキティちゃんグッズなど

さらに、女の子ということで……手のひらサイズの「お雛様」を用意したさわこさん。初めて見るお雛様に娘さんはウッキウキです。「パパに見せる～」と、気に入った様子。良かったですね。

娘さんのために買ってきたお雛様

ご主人のために選んだ日本土産とは?

続いて、ご主人のエルワンさんのために買ってきた日本土産を紹介。

まずは、ユニクロ好きのエルワンさんに、ユニクロのデニムとセーターをチョイス。フランスにもユニクロはあるのですが、袖の長さなどサイズが違うのだとか。エルワンさんはなぜか、日本のサイズがぴったりだそうで、日本のユニクロがお気に入りです。

フランスのユニクロでは、デニムが50ユーロ(約8,000円)、セーターが40ユーロ(約6,400円)なのですが、お土産のデニムは「25ユーロ」、セーターはなんと「12ユーロ」。これにはエルワンさんも、「すごい!」と感激したよう。さっそく着てみると、デニムもセーターもぴったり。素敵です!

お土産のデニムとセーターを着用するエルワンさん

お次は、ラベンダー色のカシミアセーター。こちらも、フランスのユニクロでは100ユーロ(約16,000円)する品なのですが、日本ではセール期間だったこともあって49ユーロ!! こちらも着てみると……

カシミアセーターもお似合いのエルワンさん

ラベンダーカラーもとってもお似合いですね!!

ご主人がハマっている日本とは?

このほかにも、エルワンさんがハマっているものを3つ。一つ目は、日本最古の絵巻物「鳥獣戯画」。鳥獣戯画が描かれた風呂敷を渡すと、エルワンさん、じっくり見入っちゃってます。

二つ目は桃屋の「辛そうで辛くない少し辛いラー油」。自ら「食べるラー油は買ってきてくれた?」と催促するほど大好物なのだとか(笑)。2瓶渡すも、「2つだけ…?」と不満気なリアクション(笑)。

しかし、そこはちゃんと分かっているさわこさん。後日宅急便で届くよう手配済みなのだとか。さすがです!!

そして、エルワンさんがハマっているもの、3つ目は「5本指ソックス」です! フランスでは売っていないとのことで、娘さんも興味津々。二人で片方ずつ履いてみると、娘さんは「ほしい!」と跳ね回っていました(笑)。

5本指ソックスを片側ずつ履くエルワンさんと娘さん

いかがでしたか? 日本のものを手にして喜んでいる姿を見ると、こっちまで嬉しくなっちゃいますね。

動画を見た人からは、「エルワンさんのセーター、お似合いですね」「エルワンさんが着るとユニクロもオシャレ服に見えてしまう」「娘さんキティちゃんが好きなんですね」「私はもはや、食べるラー油を見るたびに、さわさんとエルワンさんを思い浮かべます」「さわさんの解説の声が心地良く、動画編集も素敵」「このご夫婦の醸しだす穏やかさが本当に好きです」「何時見ても素敵な御夫婦ですね」といった声が。

日本とフランスの文化を共有しながら暮らすご家族。さわこさんの素敵な声とともに、家族のあたたかさをも感じられる動画でした。