ベトナム最大の都市、ホーチミン市(旧サイゴン)で活動している環境保護団体「Xanh(グリーン)」。彼らが運営するYouTubeチャンネル「Sài Gòn Xanh(グリーンサイゴン)」は、チャンネル登録者数37.5万人超の人気チャンネルです。

今回は、数多くある動画から、1時間半かけて運河をきれいにする活動の一部始終を収めた「SAIGONXANH | Mất 1 tiếng 30 phút để ''BIẾN HÌNH'' cho con kênh này !!!」を紹介。彼らの活動に、世界中から感謝と称賛の声が多数寄せられています。

本動画の舞台となるのが、こちらの運河。いったいどこから運ばれてくるのか、何度掃除しても新しいゴミが溜まってしまうのだそう。今回は推定30メートル、重さ5～7トン。ゴミは濡れていて、水分を含んでいるため、思っている以上に重いのだとか。

ゴミで埋め尽くされたホーチミン市の運河

朝食を済ませると、胴長の戦闘服に着替えるスタッフたち。この日の気温はすでに37度に達しており、着替えるだけで汗だくに。準備が整い、いざ運河の大掃除へ!

胴長を着用

いくら胴長を着用しているとはいえ、これだけ汚れている水の中に入るのは勇気が要りますね。しかし、躊躇せず次々と運河に入ると、黙々とゴミを回収していきます。

ひたすら袋にゴミを詰めていく

資源になるものもあるのですが、これだけ汚れていると、リサイクルするためにきれいにする際に、多くの時間とコストを要する上に、水質汚染という別の環境被害を生んでしまうため、リサイクルには回せないのだとか。





袋の底に穴をあけて水を抜く

ゴミを詰めた袋は、およそ25～30kgにもなるのだそう。それを上に引き上げるのも一苦労。袋の底に穴をあけ、水を抜きながら引き上げていきます。

黙々と作業と続ける

ゴミの中には危険なものも多く、例えば蛍光管。割れたら大変危険です。

よーく見ると、運河のゴミがかなり減ってきていますね。

危険な蛍光灯も

巨大なムカデも……! デカい!!

大きなムカデも出現

こうしてゴミを回収すること1時間半、きれいになった運河がこちらです!!

すごい! 見違ええるほどきれいになりました。最初の状況と比較してみると……

運河清掃のビフォーアフター

本当にきれいになりましたね。さて、回収されたごみ袋の数がこちら!





回収したゴミを処理場へ搬送

すごい量。もちろんトラック1回では運びきれず、何度も運んだそうです。

運河清掃のビフォーアフター

最後に、ゴミを堰き止めるためのブイを設置したSài Gòn Xanhのみなさん。本当にお疲れさまでした!!

いかがでしたか? 炎天下の中、1時間半もの時間をかけて見違えるほどきれいにした運河。しかし、次の日にはまた新たなゴミが流れ込んでくる現実が……。私たちが何気なく捨てたゴミが、地球の環境を汚し、生態系を脅かし、やがて自分たちの生活にも跳ね返ってくる。Sài Gòn Xanhの活動の意義が、1人でも多くの人に届くといいですね。