ジャルパックはこのほど、JALダイナミックパッケージのオプショナルプランとして、「沖縄 ダイビング特集」を公開。イタリアのダイビング器材メーカー「Mares」おすすめの最新器材モニター体験をはじめ、マイルのプレゼントや特別価格プランなどの企画が用意されている。

JALダイナミックパッケージ オプショナルプラン「沖縄ダイビング体験」

本オプショナルプランは、JALダイナミックパッケージから沖縄の「往復航空券+宿泊」を予約する際に選択できるオプションで、沖縄の海で、イタリアの老舗ダイビング器材メーカー「Mares」の器材を体験することができる。

Maresの器材は軽量かつシンプルながらテクノロジーが十分に盛り込まれており、初めて器材を購入するダイバーにもおすすめ。なお、ダイビングライセンス(Cカード)をお持ちの方限定のプラントなっている。

JALダイナミックパッケージ オプショナルプラン「沖縄ダイビング体験」Maresモニター器材セット

ダイビングショップは、「ピンクマーリンクラブ」と「プライム・スクーバ石垣」。「ピンクマーリンクラブ」は、沖縄本島・那覇空港から車で約1時間半の恩納村(おんなそん)に広がるエメラルドブルーの海で、「プライム・スクーバ石垣」は、美しいサンゴ礁が広がり、世界有数のマンタ遭遇率を誇る石垣島の海で、ダイビング体験を楽しむことができる。

また、本オプショナルプラン1日につき「JALマイレージバンク500マイル」がプレゼントされる特典や、特別価格のプランも用意されている。

設定期間は2026年3月31日まで。詳細は専用サイトから。

※写真は全てイメージです。