1月より、日本航空は本坊酒造と共同開発した限定ウイスキー「シングルモルト津貫 JAL EXCLUSIVE 2025」の販売を国際線機内にて開始。これを記念して、ジャルパックが鹿児島の二大蒸溜所を巡るプレミアムな2日間のツアーを販売している。

同ツアーは、ウイスキーファンはもちろん、初めて鹿児島のウイスキー文化に触れる方にもおすすめのツアー。二大蒸溜所「マルス津貫蒸溜所」「嘉之助蒸溜所」を巡り、ジャパニーズ・ウイスキーの世界へ足を踏み入れれば、伝統と革新が交差するプレミアムな2日間を堪能することができる。

本坊酒造が創業の地で再興した蒸溜所「マルス津貫蒸溜所」での見学では、専門スタッフによるセミナーで知識を深めたのち、本坊家旧邸「寶常(ほうじょう)」での試飲が用意されているなど、ウイスキー造りの原点を間近に感じる貴重な時間が。

樽熟成焼酎技術を生かした創造的なウイスキー造りが特長の「嘉之助蒸溜所」では、見学・セミナー・ブレンディングを体験。芳醇な香りと味わいを生む秘密を学び、自分だけのオリジナルブレンド作りに挑戦することができる。

また、初日の夜は「マルス津貫蒸溜所」「嘉之助蒸溜所」の両スタッフを交えた、ウイスキーを楽しむディナーが催される。会場は、大正時代に建てられた石造りの洋館の雰囲気と各種お酒のラインアップが自慢の「B.B.13BAR」(鹿児島市内)で、地元食材を使用したお料理とウイスキーをめぐる語らいのひとときを楽しむことができる。

出発日は4月24日、羽田空港発着。1泊2日で、旅行代金は14万円(2名1室)～。現地発着の場合は、旅行代金から一律2万5,000円引きとなる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。