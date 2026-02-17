新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025 年に放送・配信したアニメジャンル作品の視聴データをもとにした年間ランキングを発表した。

同ランキングでは、2025年1月1日から12月31日までに「ABEMA」で放送・配信されたアニメジャンル作品を対象に、視聴データを独自集計。1年間の総再生数および1話あたりの平均再生数から算出した「再生数ランキング」、ならびに1話あたりの平均コメント数から算出した「コメント数ランキング」を発表した。各ランキングの上位5作品は以下の通りだ。

「年間再生数ランキング」総再生数部門では、国民的ファミリーアニメ『あたしンち』が1位を獲得した。第1位：あたしンち、第2位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期、第3位：映画クレヨンしんちゃん、第4位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期、第5位：美味しんぼ。

「年間再生数ランキング」平均再生数部門では、後宮謎解きエンターテインメントTVアニメ『薬屋のひとりごと』が第1期＆第2期でTOP2を独占した。第1位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期、第2位：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第1期、第3位：外れスキル《木の実マスター》～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について～、第4位：一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる、第5位：不遇職【鑑定士】が実は最強だった。

2025年の総再生数ランキングでは、家族の日常を描いた国民的アニメ『あたしンち』が1位を獲得。そのほか、『映画クレヨンしんちゃん』『美味しんぼ』といった長年親しまれてきた作品が上位に並び、幅広い世代に支持される定番作品の強さが際立った。

また、2025年に第2期が放送され、高い注目を集めたTVアニメ『薬屋のひとりごと』も第1期・第2期ともにランクイン。さらに1話あたりの平均再生数ランキングでは、第2期が1位、第1期が2位とTOP2を独占し、新作としての勢いと、繰り返し視聴される定番作品としての両面の強さを示す結果となった。

1話あたりの平均再生数ランキングではほかにも、『外れスキル《木の実マスター》』や『闇ヒーラーとして楽しく生きる』、『不遇職【鑑定士】が実は最強だった』といった異世界ファンタジーを中心とした新作アニメが上位にランクイン。各話への関心の高さや、期待値が再生数に表れる結果となった。

「年間コメント数ランキング」は、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が首位を獲得した。第1位： 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア、第2位： 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［前編］始まりの物語、第3位： 美味しんぼ、第4位： 劇場版「オーバーロード」聖王国編、第5位： 映画あたしンち。

年間コメント数ランキングでは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が1位を獲得。名シーンやセリフに対する感想がリアルタイムで交わされるなど、世代を超えて語られる作品として高い存在感を示した。

そのほか、『魔法少女まどか☆マギカ』や『オーバーロード』、『あたしンち』といった人気作の劇場版アニメが上位を占めるなか、3位にはTVアニメ『美味しんぼ』がランクイン。日常を描く作品ならではの身近さから、放送中には感想やツッコミが飛び交い、視聴者同士がリアルタイムで語り合いながら楽しむ姿が多く見られた。

2025年の「ABEMA」におけるアニメの視聴者構成は、男性の割合が2024年より約5％増加し68％、女性が32％となり、男性視聴者の比率がやや高まる傾向が見られた。また年代別に見ると、前年に続き20代・30代がともに25％と最も高い割合を占め、引き続きアニメ視聴の中心層を形成。10代も13％と前年同水準を維持したほか、40代は21％(-1％)、50代以上は16％(＋1％)と、中高年層の視聴も安定して推移する結果に。

『あたしンち』や「ガンダム」シリーズなど世代を超えて愛される国民的アニメから、『葬送のフリーレン』TVアニメ『薬屋のひとりごと』などの話題作まで多様な作品を網羅することで、世代を問わず安定した視聴につながったことがうかがえた。

さらに、時間や場所に縛られず、スマートフォンデバイス以外にもテレビデバイスやタブレットといったマルチデバイスで楽しめる「ABEMA」において、アニメジャンルの視聴デバイス構成は、スマートフォンが29％で最多となった一方、テレビが24.39％、PCが16.78％と、大画面デバイスでの視聴も高い割合を占める結果に。スマートフォンでの視聴が引き続き中心となる中で、テレビやPCなどの大画面デバイスを使って、自宅でじっくりとアニメ作品を楽しむ視聴スタイルが定着している様子がうかがえた。