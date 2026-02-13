通信カラオケ・JOYSOUNDは、推し活を応援するキャンペーン「春のアニメカラオケ祭り!2026」を4月12日まで開催。WEGOの推し活グッズをはじめ、総勢1,010人にプレゼントが当たる。

本キャンペーンでは、痛バッグやぬいポーチなど推し活グッズを広く展開するWEGOとコラボレーションを実施。参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「アニメカラオケ」「アニメ映像」の対象曲を選曲。

その場でスマートフォンに表示されるスピードくじでWEGO推し活グッズを10人にプレゼントするほか、推し活の合間に楽しめるJOYSOUNDセレクトの11ブランドから選べるデジタルギフト「giftee Box Select」1,000円分が総勢1,000人に当たる。

なお、スピードくじには、1曲につき1回、1日10曲分までチャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。「giftee Box Select」は、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内で好きな商品と交換することができる。