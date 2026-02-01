円谷プロダクションは、「ウルトラマン カードゲーム」のブースターパック第7弾(以下「BP07」)「大怪獣超進撃」を3月27日に発売する。

ブースターパック第7弾「大怪獣超進撃」

BP07「大怪獣超進撃」では、ウルトラマンシリーズに登場した怪獣やライバルキャラクターを中心に多数収録。怪獣デッキの戦略性と構築の自由度を飛躍的に高める内容となっている。

さらに新規ヒーローとして「ウルトラマンタイガ」が「ウルトラマン カードゲーム」に登場します。2026年5月9・10日に開催される世界大会「ULTRA LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2026」に向けて、新たな遊び方に弾みをつけるパックだ。

特徴1：怪獣デッキが大幅に強化

0周年を迎える『ウルトラマン』で初登場した「どくろ怪獣 レッドキング」や「悪質宇宙人 メフィラス星人」、『ウルトラセブン』より「宇宙ロボット キングジョー」などシリーズ作品を象徴する怪獣キャラクターが初めて登場。また、人気怪獣「宇宙恐竜 ゼットン」の強力なLv.7のトリプルレア（RRR）カードも新規で登場する。 これらのキャラクターを組み合わせることで、怪獣デッキの戦術の幅が広がり、より自由な遊び方を楽しめるようになる。

特徴2：「ウルトラマンタイガ」初参戦

『ウルトラマンタイガ』より「ウルトラマンタイガ」が、ついにウルトラマン カードゲームに登場。「ウルトラマンタイガ」のカードには、＜TEAM＞という、複数ヒーローでデッキを組むと効果を発揮する、本弾からの新しい効果を備えている。この他にも「ウルトラマンタイガ」のカードを収録予定だ。

特徴3：妖麗戦士 カルミラ＆トリガーダークも初登場

『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』に登場した闇の巨人「妖麗戦士 カルミラ」も、本弾から登場する。その圧倒的な戦闘力を彷彿とさせるカードを、美麗なイラストや劇中の写真を用いて収録予定。さらに同作品に登場するトレジャーハンター「イグニス」が変身する「トリガーダーク」も初登場。劇中で描かれたウルトラマントリガーとの共闘を再現できるよう、トリガーダークは、ゲーム上での新しいギミックを持っている。

ボックス購入特典「分身宇宙人 ガッツ星人」

本製品では、ボックス購入特典としてPRカード「分身宇宙人 ガッツ星人」を封入。明るい青空を背景に、分身するその瞬間を描いた不気味ながら美しさも感じさせるイラストだ。

ブースターパック07 大怪獣超進撃 商品概要

発売日：2026年3月27日

小売価格：パック220円、ボックス5,280円

内容物：1パック6枚入り、1ディスプレイボックス24パック入り

ボックス購入特典：「分身宇宙人 ガッツ星人」

また、オフィシャルカードスリーブ3種、デッキケース1種も3月27日に同時発売する。

ULTRA LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2026 賞品

2026年5月9・10日に開催される世界大会「ULTRA LEAGUE WORLD CHAMPIONSHIP 2026」の賞品となるカードイラストも発表された。

優勝賞

円谷プロダクションのデザイナー・後藤正行が描き下ろした、渾身のスパイラルバレードを携える「ウルトラマンブレーザー」。そのイラストを、世界にただ1枚だけの特別なカードとして制作し、世界王者へ贈呈する。

上位賞

ウルトラマンブレーザーと共闘する「23式特殊戦術機甲獣 アースガロン」のカードを、上位に入賞した選手に贈る。大会のエンブレムを背景に、咆哮するアースガロンの迫力ある姿を収めた一枚だ。

参加賞

大会に出場された選手へ、参加賞としてマーベルアーティスト、アーサー・アダムス氏が手がけた「古代怪獣 ゴモラ」のカードをプレゼントする。