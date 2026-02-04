バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、2月第1週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「Ringcolle!」「まちぼうけ」シリーズ新作をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

Ringcolle！ DX 仮面ライダー5

Ringcolle！ DX 仮面ライダー5

「Ringcolle!」仮面ライダーシリーズに第5弾が登場。ベルトをモチーフにしたダイキャスト製のリングは、クロムメッキ加工を施し、高級感のある仕上がりに。全種にボールチェーンが付属するので、リングとしてだけでなく、チャームとしても楽しむことができる。価格は500円・全4種。

第5弾では、「ブレイバックル（仮面ライダー剣）」「戦極ドライバー（仮面ライダー鎧武）」「飛雷ゼロワンドライバー（仮面ライダーゼロワン）」「エレクトラー（仮面ライダーストロンガー）」

まちぼうけ ウルトラマンの場合

まちぼうけ ウルトラマンの場合

「まちぼうけ ウルトラマンの場合」は、ガシャポンオリジナルシリーズ「まちぼうけ」に遂に登場する「ウルトラマン」。それぞれのウルトラマンらしいポージングでまちぼうける姿をハイクオリティに立体化しており、集めて並べて楽しいシリーズだ。価格は400円・全4種。

ラインナップは「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンゼット」。