バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXサウンドライダーカプセムセット06」(3,630円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月16日16時より予約受付開始、2026年7月発送予定。

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第6弾の本商品には、「プラズマカプセム」と「ブースターカプセム」をラインナップ。通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載している。新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、さまざまなアクションでカプセム本体から音声を発動することが可能となった。

音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード(ボイスなし)」、変身時の効果音に合わせて万津莫(演：今井竜太郎)のボイスが鳴る「変身モード(ボイスあり)」の3種を搭載。通常DX版同様に、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能で、ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動する。

また「プラズマカプセム」使用時には、変身時にボタン操作で「雷を帯びたフィンガースナップ音」も発動可能。「ブースターカプセム」使用時には、「噴き出る排気音」など固有の音声が発動するほか、必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。

主人公・万津莫のキャラクターボイスなど、各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつが収録されており、変身直前のボイスや劇中の印象的な台詞と共になりきり遊びが楽しめる。さらに「変身前モード」の「プラズマカプセム」では、ボタン操作により、劇中で印象的な「プラズマカプセム入手シーン」の音声を発動可能。さらにカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が発動する。加えて、プラズマカプセムにはBGMも収録。テーマ曲「PLASMA」など印象的な2曲が再生できる。

『仮面ライダーゼッツ』とは 『仮面ライダーゼッツ』は、2025年に制作された令和仮面ライダー第7作。夢の中で、秘密組織CODEのエージェントとして活躍する青年・万津莫が仮面ライダーゼッツに変身し、怪人・ナイトメアと戦うストーリー。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映